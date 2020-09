Qantas-rondvlucht over Australië binnen 10 minuten uitverkocht

Qantas heeft aangekondigd in oktober een rondvlucht boven allerlei iconische gebieden van Australië uit te voeren. De vlucht was binnen tien minuten uitverkocht.

Rondvlucht

De rondvlucht heet “The Great Southern Land”, zal zeven uur duren en wordt gevlogen met een Boeing 787-9. Het toestel zal op 10 oktober vertrekken vanaf het vliegveld van Sydney en zal vanaf daar langs allerlei beroemde Australische gebieden vliegen. Op de lijst van gebieden staan onder meer Ulura, Kata Tjuta, the Whitsundays, Gold Coast, Byron Bay en de Sydney Harbour.

Uitverkocht

De vlucht was binnen tien minuten uitverkocht. Volgens de maatschappij is het de ‘snelt-verkopende vlucht in de geschiedenis van Qantas’. Omdat de Dreamliner zowel vanuit Sydney vertrekt als daar weer landt wordt de vlucht aangemerkt als ‘grens-vrij’. Dit is belangrijk gezien het feit dat inwoners van Sydney momenteel niet naar een groot deel van de rest van Australië mogen reizen. Door weer in Sydney te landen kan worden voldaan aan deze regels.