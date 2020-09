Voor het eerst dit jaar winst verwacht voor Chinese maatschappijen

HSBC verwacht dat de drie grootste Chinese luchtvaartmaatschappijen winst zullen boeken in het derde kwartaal van dit jaar.

Winst

HSBC meldt in een rapport dat het verwacht dat Air China, China Eastern en China Southern in het derde kwartaal winst zullen boeken. Volgens het rapport is dit met name te danken aan een snel herstel van de binnenlandse luchtvaart in de afgelopen maanden. Alle drie de maatschappijen meldden verbeterde passagierscijfers in augustus. Samen met de waardestijging van de Chinese Yuan ten opzichte van de dollar zou dit moeten leiden tot positieve resultaten.

Voor het eerst

Het zou voor het eerst zijn dit jaar, en sinds de uitbraak van het coronavirus, dat Chinese maatschappijen winst boeken. In juli gaven de maatschappijen nog een winstwaarschuwing af voor de resultaten van het eerste halfjaar. Momenteel is de Chinese luchtvaartsector nog wel voornamelijk afhankelijk van de binnenlandse vluchten: tot oktober geldt in China nog steeds een pakket aan strenge restricties voor internationale vluchten.

Het pakket aan restricties wordt ook wel het Five Ones-beleid genoemd. Vanuit een (ieder) land mag één keer per week één vlucht van één maatschappij op één route naar China worden uitgevoerd. Chinese maatschappijen mogen wekelijks een keer een route naar ieder land vliegen.