Cockpitramen gebarsten op 37.000 voet bij twee American 777’s

Bij twee Boeing 777-200’s van American Airlines zijn afgelopen week de cockpitramen gebarsten op een hoogte van 37.000 voet.

Barsten

Het eerste incident vond plaats op 12 september. Een 777-200 van American Airlines was onderweg van Dallas naar Madrid. Toen het toestel net de kruishoogte van 37.000 voet bereikt had, meldde de piloot dat er een barst in een van de ramen van de cockpit zat. Het toestel daalde vervolgens naar 16.000 voet en landde weer in Dallas, ruim anderhalf uur nadat het daar vertrokken was.

Tweede keer

Het tweede incident vond slechts twee dagen later plaats aan boord van wederom een 777-200 van American Airlines. Dit toestel was onderweg van Dallas naar Parijs. Toen het toestel op 37.000 voet vloog vond hetzelfde probleem plaats: de piloot meldde een barst in de ramen van de cockpit. De vlucht is veilig geland in New York, nadat het toestel ongeveer anderhalf uur rondgecirkeld had om brandstof kwijt te raken.

Het is onduidelijk of er een causaal verband tussen de incidenten bestaat. Het gaat in beide gevallen in ieder geval om twee oudere Boeing 777-200’s die allebei op 37.000 voet vlogen toen het probleem zich voordeed. Bovendien vonden de incidenten in een tijdspanne van 2 dagen plaats.

Een jaar geleden vond een soortgelijk incident plaats toen een 777-200 van American Airlines op 38.000 voet vloog in de richting van Londen Heathrow. Het toestel is toen uitgeweken naar het vliegveld van Shannon, aan de westkust van Ierland.