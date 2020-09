Emirates krijgt toestemming om naar Israël te vliegen

Emirates heeft de definitieve goedkeuring gekregen om vluchten tussen Dubai en Tel Aviv te lanceren. Als alles volgens plan verloopt, beginnen de services in januari.

Volgens de Israëlische omroep Kann News zullen vluchten naar de luchthaven Ben Gurion gaan. Emirates weigerde commentaar te geven op de kwestie en zei dat het gerucht nog niet kan worden bevestigd.

Historische ontwikkeling

Na de historische vlucht tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten zijn twee luchtvaartmaatschappijen al op de nieuwe markt gesprongen – met name de Israëlische nationale luchtvaartmaatschappij El Al en Israir – van het verzamelen van slots en zich gretig voorbereiden om de route te lanceren.

Eerder deze week meldde de Khaleej Times dat Emirates Flight Catering een partnerschap is aangegaan om een ​​speciale koosjer voedselproductiefaciliteit op te zetten in Dubai. Interessant is dat de koosjere voedselproductie in januari 2021 begint, terwijl er geruchten gaan dat vluchten naar Israël zullen beginnen.