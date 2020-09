Waarom vloog de KLM met Ilyushin Il-62’s?

Voor een korte periode aan het begin van de jaren ’70 waaren de blauwe letters van de KLM te zien op Ilyushin Il-62’s. Maar waarom stond, middenin de Koude Oorlog, het KLM-logo op een Russische machine? En waarom werden passagiers aan boord bediend door KLM-stewardessen?

Luchtruim

In de koude oorlog hield de Sovjet-Unie haar luchtruim dicht voor westerse maatschappijen. Hierdoor moesten vluchten tussen Europa en het Verre Oosten ver omvliegen en een tankstop maken. De meeste maatschappijen kozen ervoor om een tussenlanding te maken in Anchorage, in de Amerikaanse staat Alaska.

Omzeilen

Om reizigers de kans te bieden om sneller naar het Verre Oosten te vliegen bood de KLM reizigers de mogelijkheid om met Aeroflot te vliegen. De Russische nationale maatschappij vloog van Amsterdam naar Moskou en vervolgens door naar Tokio. De vluchten werden uitgevoerd met de viermotorige Ilyushin Il-62. Alhoewel de piloten werden geleverd door Aeroflot werd het cabinepersoneel op de vluchten deels door de KLM aangeleverd.

Samenwerking

Het was in de jaren ’70 ongebruikelijk dat twee maatschappijen een dergelijke samenwerking hadden, laat staan een westerse maatschappij en de nationale maatschappij van de Sovjet-Unie. Om de samenwerking te vieren werd, naast het logo van Aeroflot op het KLM-logo op de Il-62’s geplakt. Daarmee is KLM een van de weinige westerse maatschappijen die ooit haar logo op een in de Sovjet-Unie gebouwd vliegtuig heeft gehad.

Korte duur

De samenwerking bleek geen groot succes en na enkele maanden werd deze dan ook gestaakt. De KLM heeft tot de opening van het Russische luchtruim de vluchten naar Tokio en andere bestemmingen in het Verre Oosten uitgevoerd via Anchorage.

Open

Alhoewel het lijkt alsof het luchtruim van Rusland net als dat van de meeste andere landen open is, is dat niet het geval. Rusland geeft over het algemeen slechts één maatschappij per land toestemming om over het land heen te vliegen. Ook moeten maatschappijen relatief veel betalen om over Rusland heen te mogen vliegen.