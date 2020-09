F-35’s moeten uit voorzorg onweer ontwijken

Op advies van Lockheed Martin, moeten F-35 piloten sinds enkele maanden onweer zoveel mogelijk vermijden. Tijdens de vlucht moet 25 zeemijlen (45 kilometer) afstand worden gehouden van onweersbuien en bliksem.

In juni werd deze veiligheidsmaatregel al bekend, maar vrijdag trok het de aandacht toen Defensie hier melding van maakte in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Verwerving F-35, editie 2020.

Defect

De maatregel heeft te maken met een defect in het On-Board Inert Gas Generation System (OBIGGS). Dit systeem pompt stikstofrijke lucht in de brandstoftanks, als kerosine wordt verbruikt. Hierdoor wordt de vorming van brandstofdampen in de tanks voorkomen, om de kans op explosie door bijvoorbeeld blikseminslag zo klein mogelijk te maken.

Operationeel

Tijdens een routinecontrole in juni bleek een slang van het OBIGGS-systeem bij een toestel beschadigd. Omdat het defect tijdens operationeel gebruik was ontstaan, is besloten tot de veiligheidsmaatregel. Alleen de F-35A kampt met dit probleem, de verticaal landende F-35B en de F-35C voor vliegdekschepen zijn niet aangedaan.

Advies

Defensie schrijft in de voortgangsrapportage F-35: “Bij een verdere inspectie

van andere vliegtuigen zijn meer beschadigde leidingen aangetroffen, waaronder ook bij enkele Nederlandse F-35A’s. Naast de uitgebrachte inspectie is ook een tijdelijk advies aan alle gebruikers van de F-35A uitgebracht om vluchten binnen 25 Nautical Miles (NM) van een

bekende onweercel te verbieden en vliegtuigen op de grond te beschermen door shelter of bliksemafleider bij onweer binnen 10 NM. Nederland heeft dit advies overgenomen. De oorzaak van het probleem is nog onderwerp van nader onderzoek.”