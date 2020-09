Nederland onderzoekt elektrisch vliegen tussen ABC-eilanden | Interview

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de mogelijkheden om tussen de Caribische ABC-eilanden elektrische vliegtuigen te laten vliegen.

Nederland bevindt zich daarmee in goed gezelschap, want er wordt door buitenlandse bedrijven ook gekeken naar elektrisch vliegen tussen de Duitse Waddeneilanden en de eilanden van Hawaii. Up in the Sky sprak met TU Delft-studenten Martijn Brummelhuis en Gijs Vugts die voor het ministerie een verkennend onderzoek hebben uitgevoerd.

Casus

Beide studenten zijn begin twintig en bezig aan hun master luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Brummelhuis heeft grote affiniteit met technische innovaties en Vugts studeert af op de handling qualities van de Flying V. Allebei organiseren ze voor de Vliegtuigbouwkundige Studie Vereniging ‘Leonardo da Vinci’ een buitenlandreis voor 30 studenten en 4 medewerkers om nieuwe culturen en werkomgevingen te ontdekken in Maleisië, Singapore, en Australië. Om de studiereis betaalbaar te houden, moet iedere student een casus uitvoeren. Voor Brummelhuis en Vugts was het onderzoek naar elektrische vliegen op de Antillen hun case. Brummelhuis: “De aanleiding is het tekort aan verbondenheid tussen de Caribische eilanden en de uitdaging om dit probleem op een duurzame wijze aan te pakken.”

Geschikt

Volgens de studenten zijn de ABC-eilanden uitermate geschikt voor elektrisch vliegen: “Dat komt omdat de onderlinge afstand kort is en de vervoersvraag niet groot. Kleinere regionale toestellen kunnen volstaan. Bovendien gaan de kosten voor een interinsulaire vlucht omlaag door gebruik te maken van hybride of elektrische vliegtuigen. Een alternatief voor vliegen is er niet. Passagiersvervoer per schip tussen Aruba, Bonaire en Curaçao is vrijwel onmogelijk door de onstuimige zee. Enkele eilanden voeren een groen beleid, waarbij ze bewust bezig zijn met energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen. Tenslotte wil het ministerie ook ervaring opdoen met elektrische vliegen. Het project op de benedenwindse eilanden kan mooi als leertraject dienen.”

Martijn Brummelhuis (links) en Gijs Vugts

Hoofdvraag

Vugts zet uiteen hoe ze te werk zijn gegaan: “De hoofdvraag voor ons was; is elektrisch vliegen tussen de Caribisch Nederlandse eilanden mogelijk en financieel haalbaar? Dit hebben we beantwoord door eerst te kijken naar de vliegtuigen die op midden korte termijn beschikbaar zijn. We hebben projecten in kaart gebracht, die op het moment gaande zijn voor het ontwikkelen van een elektrisch toestel. Er is door ons een vergelijking gemaakt tussen elektrische toestellen en huidige (brandstof)toestellen en onderzocht hoe waarschijnlijk het is dat het betreffende elektrische toestel ook daadwerkelijk gaat vliegen.”

Compleet

“We hebben geprobeerd een zo compleet mogelijk plaatje te schetsen, dus ook de faciliteiten op de eilanden zijn hierin meegenomen. Denk aan landingsbanen, personeel en voorzieningen voor groene stroom. Als laatste hebben we een kostenplaatje gemaakt naast de huidige situatie om uit te zoeken of het financieel haalbaar en rendabel kan zijn. We hebben het onderzoek afgelopen voorjaar uitgevoerd vanuit de thuiswerk situatie, midden in de COVID-19 periode. We zijn dus niet naar de Antillen geweest”, aldus Brummelhuis.

Vliegtuigtypen

Wat geschikte vliegtuigtypen betreft voor verkeer tussen de eilanden, adviseren de studenten om te kijken naar toestellen van Ampaire (hybride Cessna Skymaster) en ZeroAvia (Piper M-class, waterstof-elektrisch). Ook de volledig elektrische Eviation Alice en Scylax E10 kunnen in de toekomst interessant zijn. De actieradius van de Cessna eCaravan lijkt vooralsnog te klein om zonder tussentijds opladen een retourtje Curaçao-Aruba te kunnen vliegen. De studenten zijn specifiek ingegaan op hybride-elektrische vliegtuigen die passen in de huidige vluchtschema’s, zodat er een makkelijke transitie kan plaatsvinden bij het overgaan op elektrisch.

Transitie

Of Divi Divi Air, de maatschappijen die nu vliegt tussen de ABC-eilanden, een rol gaat spelen in de energietransitie is nog niet bekend. Vugts: “Divi Divi Air is een kleine luchtvaartmaatschappij met een zeer gelimiteerde vloot. Dit betekent ook dat zij niet zelf aan de slag kunnen met deze innovaties. De eerste stap is wachten op certificatie zodat de vliegtuigen mogen vliegen. Daarna is de aanleg van groene stroom voorzieningen belangrijk. Als laatste kan er gekeken worden naar de aanschaf van de toestellen. Divi Divi Air is nog geen partner voor dit project. Zij zijn toevallig nu de luchtvaartmaatschappij die als enige deze vluchten uitvoert, maar andere partijen kunnen ook meegenomen worden in dit proces.”

Luchthaven Hato op Curaçao (c) Remco de Wit

Rendabel

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van beide studenten is dat het haalbaar en rendabel is om elektrisch te vliegen tussen de ABC-eilanden. Dit kan de vluchten tussen de eilanden veel goedkoper maken en daarmee de samenwerking tussen de eilanden vergroten. Verder hebben de studenten twee vliegtuigtypen aangeraden waarvan zij denken dat de designs haalbaar zijn voor de midden korte termijn. Volgens Brummelhuis en Vugts had hun onderzoek echt een oriënterend karakter. Vervolgstudies zijn nodig voordat er daadwerkelijk elektrisch gevlogen kan worden tussen de eilanden.

Voorloper

“Van de nieuwe vliegtuigtypen die we uiteindelijk hebben aanbevolen beloofden de eersten in 2022 commercieel beschikbaar te zijn. Omdat het ministerie enthousiast is om Nederland neer te zetten als een voorloper in deze ontwikkeling, zouden we misschien zelfs al iets eerder testvluchten rond en tussen de eilanden kunnen zien. Voordat deze toestellen reguliere lijnvluchten uitvoeren denk ik dat we nog wel een aantal jaren verder zijn”, aldus Brummelhuis.

Webinar

De studenten hebben hun rapport gepresenteerd aan een kleine groep medewerkers van het ministerie en een aantal experts uit de industrie, een professor van de TU Delft en een medewerker van het NLR. Zij waren allemaal enthousiast over de resultaten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie weten dat er geld beschikbaar is voor een masterplan om elektrisch vliegen te introduceren op de ABC-eilanden. Er is vervolgonderzoek nodig en er staat een online webinar op stapel met deelnemers uit de Antillen en Nederland. Begin volgend jaar wil minister Van Nieuwenhuizen naar de Carribean om verdere afspraken te maken met partijen en overheden en om wellicht een (hybride-) elektrische proefvlucht uit te voeren.