Een Boeing BBJ voor iedereen (en Maxima)! | Column Goof

Misschien wel twintig jaar geleden was ik in Miami, bij wat waarschijnlijk Abace geweest is. De American Business Aviation Convention and Exhibition, of een voorloper daarvan.

Een oude man hield een toespraakje. Hij had, zo vertelde hij, ooit een hele hoge positie gehad bij Boeing. Maar ze hadden hem, eigenlijk om van ‘m af te komen, een opdracht gegeven die gedoemd was te mislukken: hij moest van de Boeing 737 een businessjet maken. Zijn hoge collega’s vonden het een totaal belachelijk idee, begreep ik, maar een grote aandeelhouder drong erop aan, en dus moest het.

Heel kalmpjes zei de oude man: “In minder dan een jaar tijd had ik er veertien verkocht.” De zaal stond op de stoelen.

Intussen is de BBJ een begrip. Steven Spielberg heeft er eentje. Maxima heeft er eentje. En er staat een heel leuk filmpje op het internet, waarin Jay Leno rondgeleid wordt door John Travolta in diens BBJ, met plaats voor vijftien vrienden.

Grappig idee is dat de Boeing 737 zodoende hèt toestel is geworden dat Joop Modaal naar Torremolinos brengt, maar ook Maarten Miljardair met vijf vrienden naar het World Economic Forum.

De twee segmenten groeien door de corona trouwens naar mekaar toe. Gewone modalen kunnen in de toekomst ook nog maar met z’n twintigen in een B737.

Misschien maar één keertje in de drie jaar, maar wèl met de benen lekker gestrekt.

Goof Bakker

Additional facts

CEO’s hebben niet altijd de beste visie op de toekomst: B737, B747, BBJ, alle drie hetzelfde verhaal: de bobo’s zagen er niks in. Lijkt wel standaard bij Boeing. Of toch niet: Akio Morita, grote man achter SONY, had de grootste moeite met het doordrukken van de Walkman binnen zijn eigen bedrijf, zo schrijft hij in zijn autobio.

Maxima had trouwens geen BBJ, maar een Embraer moeten kopen, heb ik wel eens opgeschreven, ergens in 2006s: “PR-matig geven we als Nederlandse natie met de Legacy een goed signaal af. Brazilië is ondanks alle spectaculaire ontwikkelingen nog steeds een land in ontwikkeling, en dat verdient onze steun. Een argument dat met name aan de linkerkant van het politieke spectrum verstaan zal worden. Een stukje Zuid-Amerikaanse elegantie is kroonprinses Maxima bovendien op het lijf geschreven. Het toestel is slank en gracieus, en dat past onze prinses uitmuntend. Maar ook geeft de kroonprinses met de Legacy een intelligent diplomatiek signaal af. De relaties tussen Brazilië en Argentinië zijn al decennia lang niet optimaal. Door voor de Embraer te kiezen kan zij vanuit het verre Nederland de relatie tussen de twee buurvolkeren helpen verbeteren. Bijkomend voordeel: de fabrikant Embraer maakt ook nog de Tucano, een toestel dat Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander zich zeker zal willen laten demonstreren.” Die Tucano is trouwens ook een goeie voor onze luchtmacht, waarmee we niet alleen een perfecte opvolger voor de PC-7 zouden hebben, maar ook het verschil kunnen maken in de diverse zandbak-oorlogen van vandaag.

Travolta is een gezelligheidsmens, die met veel vrienden op pad wil gaan. Voor vijftig miljoen heb je ook een veel kleinere Dassault Falcon, die maar tien man kan vervoeren, en dan ook nog in gewone businessclass-stoelen, en waarin je maar nèt rechtop kunt staan in het middenpad.