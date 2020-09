Waarom had de BAe 146 ‘jumbolino’ vier motoren?

Alhoewel de Boeing 747 ‘jumbojet’ vaak bovenaan de lijst van meest iconische viermotorige vliegtuig wordt gezet, mag de BAe 146 ‘jumbolino’ niet ontbreken op die lijst. Maar waarom had het toestel eigenlijk vier motoren?

Segment

British Aerospace zag in de jaren ’70 een gat in de markt. De Britse vliegtuigbouwer constateerde dat er weinig straalvliegtuigen waren die kleiner waren dan de Boeing 737 maar groter waren dan een Fokker F27. Zo ontstond het idee om een straalvliegtuig te maken voor 70 tot 100 passagiers.

Vliegvelden

Het toestel moest ontwikkeld worden om te kunnen starten en landen op korte en soms ook onverharde banen. Deze eis was destijds niet heel gek. Boeing leverde de eerste generatie van de 737 bijvoorbeeld met spatbordjes bij de motoren zodat er geen steentjes in zouden kunnen komen bij een landing op een onverharde baan.

Oplossing

Om het mogelijk te maken om met de BAe 146 op onverharde banen te landen werd de vleugel hoog geplaatst en werden er kleine motoren aan bevestigd. Door kleine motoren te gebruiken en deze aan een hoge vleugel te hangen was er voldoende afstand tot de grond om veilig op onverharde banen te kunnen landen.

© Konstantin von Wedelstaedt / Wikimedia

Kort

Om het vliegtuig, dat kleine motoren moest hebben, voldoende vermogen te geven, werd besloten het toestel viermotorig te maken. Het toestel moest krachtig genoeg zijn om op te kunnen stijgen vanaf zeer korte startbanen. Ook was het toestel, dankzij de vier kleine motoren, erg stil. Het vliegtuig, dat de bijnaam ‘fluisterjet’ kreeg, was daardoor ook erg geschikt om naar luchthavens te vliegen met strenge geluidsrestricties. De motoren hadden echter geen straalomkering, waardoor het toestel afhankelijk was van twee grote spoilers bij de staart om af te remmen op korte landingsbanen.

Gebruik

De BAe 146 heeft niet veel vanaf onverharde banen gevlogen, waar het toestel voor bedoeld was. Het toestel werd voornamelijk ingezet op korte vluchten binnen Europa. De jumbolino was veel te zien op Londen City Airport omdat het een van de weinige straalvliegtuigen was die op de luchthaven kon starten en landen.

Een jumbolino landt op Londen City Airport

Succes

De jumbolino was een succes. De drie primaire varianten van het toestel waren: de BAe 146, de Avro RJ 100 en de Avro RJ 85. Tussen 1978 en 2001 zijn er 387 BAe 146’s, Avro RJ 100 en Avro RJ 85’s gebouwd. Momenteel vliegt het toestel nog bij verschillende maatschappijen, waaronder CityJet. Ook wordt het vliegtuig gebruikt door diverse luchtmachten en wordt het toestel ingezet om bosbranden te bestrijden.

De BAe 146 als blusvliegtuig