Airbus onthult emissievrije conceptvliegtuigen

Airbus heeft drie concepten gepresenteerd van emissievrije toestellen. Het bedrijf doet dit ter ondersteuning aan de ambitie om voorop te lopen in de verduurzaming van de luchtvaartindustrie.

Toekomstbestendig

De concepten, die volgens Airbus in 2035 in dienst zouden kunnen worden genomen, gebruiken waterstof als primaire energiebron, een optie die volgens Airbus zeer veel potentie heeft te fungeren als schone vliegtuigbrandstof en in het grotere plaatje bij kan dragen aan het klimaatneutraal maken van de lucht- en ruimtevaart. “Dit is een historisch moment voor de commerciële luchtvaartsector als geheel en we zijn van plan een leidende rol te spelen in de belangrijkste transitie die deze industrie ooit heeft doorgemaakt. De concepten die we vandaag onthullen, bieden de wereld een glimp van onze ambitie om een ​​gedurfde visie te ontwikkelen voor de toekomst van emissievrije vluchten ”, aldus Guillaume Faury, CEO van Airbus.

ZEROe

De drie concepten vallen allen onder de noemer ZEROe. Het gaat om een ‘traditioneel’ turboprop- en turbofan-model en een ‘blended wing body’ ontwerp.

Het turboprop concept ©Airbus

Het turboprop ontwerp (100 passagiers) wordt aangedreven door gemodificeerde gasturbinemotoren met waterstof als brandstof. Het zou in staat moeten zijn om 1000 nautische mijl af te leggen, wat het geschikt maakt voor relatief korte afstanden.

Het turbofan concept©Airbus

Het turbofan ontwerp (120-200 passagiers) zou een bereik hebben van meer dan 2000 nautische mijl, wat het is staat stelt transcontinentaal te opereren. De turbofanmotoren zijn ook hier aangepast zodat deze werken op waterstof in plaats van kerosine. De vloeibare waterstof wordt opgeslagen achter het achterste drukschot.

Het blended wing body concept ©Airbus

Het ‘blended wing body’-ontwerp (tot 200 passagiers) heeft een vergelijkbaar bereik als het turbofan concept. De ‘romp’ is bij dit vliegtuig geïntegreerd in de vleugels, soortgelijk aan de Flying-V, het vliegtuigconcept van KLM en TU Delft. De brede romp biedt meerdere opties voor waterstofopslag en -distributie en voor de indeling van de cabine.

Infrastructuur

Airbus benadrukt dat alle stakeholders zich zullen moeten inzetten om het vliegen op waterstof succesvol te maken. Zo hebben luchthavens een aanzienlijke infrastructuur voor waterstoftransport en -tanks nodig om aan de dagelijkse behoeften te voldoen. Ook steun van regeringen zal van cruciaal belang zijn om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken, met meer middelen voor onderzoek en technologie, digitalisering en mechanismen die het gebruik van duurzame brandstoffen en de vernieuwing van vliegtuigvloten aanmoedigen.