British Airways 747’s krijgen een 2e leven

De onlangs door British Airways gepensioneerde 747’s krijgen een tweede leven in Rusland. Zeven van de Jumbojets zullen de komende twee maanden aan het Russische Rossiya Airlines worden geleverd.

Pensioen

British Airways kondigde eerder dit jaar aan dat het na een halve eeuw dienst per direct afscheid gaat nemen van haar volledige vloot van 747’s. Het afscheid van ‘the Queen of the Skies’ komt niet onverwacht. De impact van het coronavirus zorgt voor een versnelde uitfasering van grote passagiersvliegtuigen, de Boeing 747 is voornamelijk te groot en te inefficiënt. Oorspronkelijk zouden de Jumbojets pas in 2024 uitgefaseerd worden, om dan vervangen te worden door onder andere de Boeing 777X. Naar verwachting zal de laatste van de 31 toestellen in januari 2021 de vloot verlaten.

Rossiya Airlines

Een Boeing 747-400 van Rossiya Airlines ©Dmitry Terekhov

Rossiya Airlines beschikt momenteel over 54 toestellen. Door de zeven 747-400’s te nemen, zal de Russische luchtvaartmaatschappij in totaal zestien 747-400’s in haar vloot hebben. De andere negen viermotorige toestellen had Rossiya overgekocht van Transaero Airlines. Momenteel gebruikt Rossiya haar 747’s om binnenlandse routes in Rusland te vliegen, evenals vluchten naar Antalya, Turkije. De luchtvaartmaatschappij is ook van plan haar 747’s in te zetten op nieuwe routes naar Thailand. De levering staat gepland voor oktober en november van dit jaar.