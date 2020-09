Nederland neemt productie F-35 onderdelen over van Turkije

Twee bedrijven uit de Nederlandse luchtvaartindustrie hebben extra contracten kunnen afsluiten voor de toelevering van F-35 onderdelen. Het zijn contracten die voorheen met Turkse bedrijven waren afgesloten. Dit staat in de ’21e jaarlijkse voortgangsrapportage 2020 Verwerving F-35′.

Turkije werd vorig jaar geschorst uit het F-35 programma. Sindsdien is Lockheed Martin naarstig op zoek geweest naar producenten buiten Turkije om de productie van onderdelen over te nemen.

Lobbyen

Na intensief lobbyen door de Nederlandse industrie en de Ministeries van Economische Zaken en Defensie, hebben GKN Fokker en KMWE Aero Engines dit jaar contracten kunnen sluiten. GKN Fokker is ‘composite skin’ gaan produceren voor Northrop Grumman, een onderaannemer van Lockheed Martin. KMWE Aero Engines is begonnen met de productie van negen verschillende onderdelen voor de Pratt & Whitney F135 motor. De betreffende contracten hebben een totale waarde van 19 miljoen euro.

Bekabeling

Verder heeft GKN Aerospace de productie van bekabeling voor de F-35 overgeheveld van Turkije naar Nederland. Sinds maart van dit jaar vindt dit niet meer plaats in Izmir, maar bij GKN Fokker Elmo in Woensdrecht. Dit gebeurde onder druk van de Amerikanen.

Kansen

Defensie is hoopvol over aanvullende contracten. In het voortgangsrapport staat: “Wanneer er weer makkelijker fysiek gereisd kan worden naar en in de Verenigde Staten, zal door de Bijzonder Vertegenwoordiger F-35 Industrie Participatie en het JIST (JSF Industry Support Team) worden verkend welke additionele kansen er bij de Amerikaanse industrie zijn.”