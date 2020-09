UPdate: Stagiair gezocht, de app & snellere website!

Up in the Sky zoekt een stagiair ter versterking van de redactie die de dagelijkse nieuwsstroom verzorgt. We bieden je een uitdagende stage waar je veel kan leren. Lees in deze PDF meer informatie en solliciteer!

Nieuwe server: veel snellere website

Omdat onze oude server de bezoekersaantallen niet meer aankon, zijn we onlangs verhuisd naar een nieuwe server, een zogenaamde Virtual Private Server. Dit heeft geresulteerd in een veel kortere laadtijd van de website.

Bijgevoegd een opname van Google Analytics die de gemiddelde laadtijd weergeeft, waarbij te zien is dat de website sinds het weekend van 12 en 13 september veel sneller laadt.

De app: een ondergeschoven kindje

Een aantal veranderingen in de website en het veranderen van de webhosting hebben ervoor gezorgd dat de app, die al sinds 2017 niet meer geüpdatete is, helaas soms artikelen niet weergeeft en/of andere foutmeldingen genereert. Een nieuwe, sterk verbeterde app staat zeker op onze to-do list, maar momenteel komen we nog tijd en geld tekort om het te verwezenlijken. Overigens werkt onze mobiele website wel goed.

Content: meer achtergrondartikelen

Uit de recente enquête kwam één wens duidelijk naar voren: lezers willen meer diepgang en langere artikelen. Die wens zijn we sindsdien, artikel per artikel, in de praktijk aan het brengen. Enkele voorbeelden van recente achtergrondartikelen zijn:

Waarom vloog de KLM met Ilyushin Il-62’s?

Waarom had de BAe 146 ‘jumbolino’ vier motoren?

U.S. Air Force ontwikkelt in korte tijd opvolger F-35 | Analyse

CEO Exxaero ziet privéjet-markt veranderen | Interview

Waarom niet alle vluchten op Flightradar24 te zien zijn (deel 1)

Feedback/tips/waardering is van harte welkom. Stuur daarvoor een mailtje naar [email protected].