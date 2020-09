Europese Commissie wil vliegroutes verder verkorten

De Europese Commissie wil verder bouwen op het, nog niet volledig ingevoerde, Single European Sky. Hierbij worden vliegroutes verkort om zo de uitstoot en kosten te verminderen.

SES

Het Single European Sky-project (SES) bestaat al een geruime tijd, waarbij een (deels) gemeenschappelijk Europees luchtruim is gecreëerd. Brussel wil hiermee de versnippering van de verantwoordelijkheden in het Europese luchtruim tegengaan. In 2004 werd de wetgeving met betrekking tot SES aangenomen, waarna in de jaren daarna de implementatie is begonnen.

Het concept is nog niet volledig ingevoerd wat er nog steeds voor zorgt dat vliegtuigen tussen verschillende luchtruimen moeten ‘zigzaggen’.

Upgrade

Mede naar aanleiding van de Europese Green Deal doet de EC een voorstel om het huidige SES te upgraden, genaamd ‘SES 2+’. Hierbij moet tot tien procent van de uitstoot worden verminderd. “Een efficiënt luchtverkeersbeheersysteem betekent meer directe routes en minder energieverbruik, wat leidt tot minder uitstoot en lagere kosten voor onze luchtvaartmaatschappijen”, aldus EU-transportcommissaris Adina Vălean.

Besparing

Het niet implementeren van dit concept zou leiden tot extra kosten, vertragingen en CO2-uitstoot. De Europese Commissie meldt dat in 2019, vertragingen zo’n zes miljard euro hebben gekost in Europa. Daarnaast werd er ruim 11,6 miljoen ton aan overtollig CO2 uitgestoot. Door het verkorten van de routes kunnen onnodige emissies worden tegengegaan en dus bijdragen aan het klimaatakkoord.

De EC roept lidstaten en het parlement op om snel in te stemmen met het ‘SES 2+’ voorstel om de fragmentatie van het luchtruim tegen te gaan.