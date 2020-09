Airbus A340: wél een succes op het gebied van veiligheid

De viermotorige Airbus A340 bleek niet het gehoopte succes nadat Airbus na twintig jaar, in 2011, het einde van het A340-programma aankondigde. Op gebied van vliegveiligheid is de A340 echter wél een succes.

A340

De A340 werd eind jaren ’80 samen met de A330 de markt in gebracht en kreeg bijna 90 orders. In 1991 steeg de eerste A340 op waarna deze enkele jaren later voor het eerst werd geleverd aan het Duitse Lufthansa. Het viermotorige toestel leek goed te lopen, maar geleidelijk stapte luchtvaartmaatschappijen over op tweemotorige toestellen.

ETOPS

De Boeing 777 werd de concurrent van de Franse vliegtuigbouwer Airbus. Het tweemotorige toestel had een groter bereik en kon meer passagiers vervoeren dan de A340. Tot aan de introductie van ‘Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards’ (ETOPS) was een tweemotorig vliegtuig in haar ‘nadeel’. ETOPS brak het ijs waardoor er geen/amper oceaan limitaties meer waren, waardoor ook tweemotorige toestellen gemakkelijk de oceaan over konden.

De OH-LQE ©Bene Riobó

Ongelukken

Ook in 2019 stond de A340 nog steeds in het lijstje van de veiligste vliegtuigen. In de periode 1959 tot aan 2018 heeft de A340 slechts twee ‘hull loss’ incidenten gehad. Een ‘hull loss’ is een ongeval waarbij het vliegtuig zoveel schade heeft dat deze op economische wijze niet meer kan worden gerepareerd, vergelijkbaar met een ‘total loss’. In diezelfde periode heeft Boeing’s 777 vijf ‘hull losses’ gehad waarbij er nog drie fataal waren.

Beide staan niet in vergelijking met de oudere toestellen zoals de Boeing 707 waarbij ruim 150 ‘hull losses’ waren en 74 fatale ongelukken.

Air France

Een van de ongelukken gebeurde in 2005 waarbij een Air France A340 bij de landing in Toronto van de landingsbaan schoot. Het toestel vloog volledig in brand, maar alle inzittende konden optijd het toestel uit komen.

Dodelijk

De A340 is dus nog nooit betrokken geweest in een fataal incident waarbij mensen aan boord om het leven zijn gekomen. Dit maakt de A340 een van de veiligste vliegtuigen geproduceerd. Hiermee staat het toestel in het rijtje samen met de nieuwste 787 en A350 die ook nog geen dodelijke ongelukken hebben gehad. De A340 is echter al langer op de markt waardoor de A340 een van de veiligste vliegtuigen ter wereld is.