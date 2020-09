JetBlue maakt livery voor mogelijke vluchten naar Amsterdam bekend

JetBlue heeft de tail livery van haar Airbus A321LR’s onthuld. De toestellen zullen worden ingezet op trans-Atlantische routes.

Livery

De livery heeft de naam ‘Streamers’ gekregen en zal naar verwachting te zien zijn op alle Airbus A321LR’s van de maatschappij. De naam heeft overigens een dubbele betekenis. Het is volgens JetBlue zowel een feestelijke naam als een symbool voor de golven van de oceaan waarover de toestellen naar Europa zullen vliegen.

Routes

Vanuit New York en Boston wil de Amerikaanse maatschappij met de dertien bestelde A321LR’s vanaf het derde kwartaal van 2021 de oceaan over vliegen. Bovenaan de lijst van bestemmingen staat Londen, maar JetBlue is naar verluidt ook erg geïnteresseerd in slots op Schiphol. Momenteel vliegt de maatschappij enkel in Noord- en Zuid-Amerika, waarbij ze zich vooral als prijsvechter profileert maar op sommige vluchten juist ook luxe reizen aanbiedt.

© JetBlue

© JetBlue

© JetBlue

© JetBlue