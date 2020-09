Laatste A380 rolt van de band in Toulouse | Foto’s

De laatste Airbus A380 is vandaag uit de hangaar in Toulouse gerold. Hiermee komt er een eind aan het A380-tijdperk in ‘station 40’ in Toulouse.

Station 40

De romp van de A380 werd geassembleerd in ‘station 40’ in Toulouse. In deze hangaar werden de buitenvleugels van het vliegtuig verbonden met de middelste romp en vleugel. Hierna zal het toestel naar ‘station 35’ gaan waar de volgende fase plaatsvindt.

De A380 zal uiteindelijk worden geleverd aan de grootste A380-operator Emirates.

The station 40 is now empty forever, no more A380 to assemble… 🥺 pic.twitter.com/ny6HZ8ZEph — Aviation Toulouse (@Frenchpainter) September 23, 2020