Video: Schiphol tijdens een westerstorm

Schiphol werd medio januari 2018 opgeschud door een zware westerstorm. Dit zorgde voor veel vertragingen, uitwijkingen en go-arounds.

Vliegverkeer stil

Het was een van de grootste stormen in Nederland waarbij het KNMI code rood afgaf. Naast het vliegverkeer lag ook het treinverkeer medio januari 2018 plat in grote delen van Nederland. Op Schiphol wijken de meeste vluchten uit, en wordt er een tijd lang alleen vanaf de buitenveldertbaan gevlogen. Er werden windsnelheden behaald van meer dan 120 kilometer per uur.