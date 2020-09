Hoe ziet Lufthansa’s Oktoberfest er dit jaar uit?

Het Oktoberfest wordt doorgaans traditioneel gevierd aan boord van de vliegtuigen van Lufthansa. Ook dit jaar heeft de maatschappij iets verzonnen.

Oktoberfest

Ondanks het feit dat het traditionele Oktoberfest in München dit jaar vanwege het coronavirus niet kan plaatsvinden zoals normaal heeft Lufthansa vast weten te houden aan de zogeheten Trachtencrew-traditie. Hierbij gaat het vliegpersoneel in traditionele klederdracht. Op 22 september vlogen dan ook elf stewardessen in kostuum aan boord van een A350 naar New York. Tot 25 september is de traditionele kleding te aanschouwen op vluchten van München naar Kopenhagen, Helsinki, Manchester, Berlijn, Wenen, Santorini en Sylt.

Traditie

De Trachtencrew-vluchten vonden al in 1957 plaats. In 2006 werd de traditie in ere hersteld op een vlucht naar New York. Sindsdien is de traditie te zien geweest op vluchten naar 25 bestemmingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Ook in de lounges van Lufthansa wordt het Oktoberfest gevierd. Reizigers kunnen bijvoorbeeld typische Beierse gerechten zoals Leberkäs en aardappelsalade met Oktoberfest-bier bestellen.

Een impressie van de kleding aan boord tijdens een vlucht in 2017.