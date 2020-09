Terugblik: Zo werd ‘Doornroosje’ naar Aviodrome gebracht | Video

Doornroosje, de bijnaam voor Douglas DC-3 / C-47 Dakota PH-DDZ, werd in 2016 naar het museum Aviodrome overgebracht. Het toestel werd gekocht van de Dutch Dakota Association (DDA), die het toestel in 1987 verwierf.

Toen het toestel in 1987 vanuit Malta naar Nederland kwam kreeg de Dakota de bijnaam ‘Doornroosje’. Dit vanwege het plan om het toestel voor langere tijd te conserveren en op te slaan. In 2010, bij het 75-jarig bestaan van de DC-3, zou Doornroosje dan weer uit haar slaap ontwaken.

Crash

Na de crash van de Dakota PH-DDA in 1996 veranderde het plan voor Doornroosje. Na twaalf jaar restauratie, vloog het toestel weer voor het eerst in 1999. Het werd het toestel in de kleuren van Martin’s Air Charter gespoten en werd opgenomen in de vloot van de Dutch Dakota Association.

DC-3

De eerste vlucht van de Douglas Commercial Three (DC-3) was eind 1935. Het toestel kwam voort uit de DC-2, maar had een langere en bredere romp. Naast een civiele variant werd er ook een militaire versie uitgebracht, de C-47 Skytrain. Tot vlak na de tweede wereldoorlog waren er zo’n 13.000 vliegtuigen gebouwd. Ook de Britse luchtmacht heeft de C-47 in grote aantallen in dienst gehad. De Royal Air Force bedacht volgens traditie een eigen naam voor de C-47: ‘Dakota’.

Behouden

In 2012 moest Doornroosje aan de grond worden gehouden. Een motor moest vervangen worden, maar de DDA had hier onvoldoende financiën voor. Uiteindelijk viel in 2016 het besluit om het toestel te verkopen. Het werd verkocht aan het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad. Op die manier kon deze Dakota voor Nederland behouden blijven. Het toestel is nu te vinden in de T2 hangaar van het Aviodrome, waar het wordt gerestaureerd. Het is de bedoeling om deze Dakota ooit weer vliegwaardig te maken.