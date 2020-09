Tweede Ryanair-ticket gratis voor familie en vrienden

Ryanair introduceert voor de periode van 25 september tot 14 december een ‘Buy one get one free’-actie. Op 1600 routes kunnen goede vrienden en familieleden gratis meereizen.

Gratis tickets

De actie geldt op Value Fare-boekingen. Goede vrienden en familieleden kunnen gratis meereizen op een beperkt aantal routes. “Dit is de eerste keer in de geschiedenis van Ryanair dat we een Buy one get one free-actie aanbieden,” zegt Ryanair-woordvoerder Alejandra Ruiz.

Klanten die gebruik willen maken van de actie moeten voor middernacht (van 24 op 25 septemer) boeken. De aanbieding geldt voor een select aantal vluchten tot 14 december.