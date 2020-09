Aandelen Air France-KLM opnieuw onderuit

Air France-KLM heeft vrijdag haar laagste beurskoers ooit genoteerd. Aandelen van het bedrijf werden op een gegeven moment verhandeld voor minder dan drie euro per stuk.

Laagste

Nooit eerder was het aandeel Air France-KLM minder dan drie euro waard. In 2012 was het aandeel voor een korte tijd 3,01 euro waard, wat tot donderdag de laagste waarde ooit was. Vrijdag zakte de waarde verder naa 2,86 euro.

Herstel

Eind mei was er een klein herstel zichtbaar. Begin juni werd de piek van de zomer bereikt, toen was het aandeel 6,04 euro waard. Begin januari was een aandeel nog tien euro waard.

Koers

De daling is niet onverwachts. Waar de groep in de zomer nog plannen had om in de herfst meer vluchten te voeren zijn deze inmiddels van tafel. De oorzaak light bij de toenemende reisrestricties en de daardoor dalende vraag.