Air Force Two raakt vogel bij de start | Video

Air Force Two, het vliegtuig dat onder andere wordt gebruikt door de Amerikaanse vice president, heeft afgelopen week een ‘birdstrike’ gehad.

Motor

In de onderstaande video is te zien dat er een vogel in de rechtermotor van de Boeing 757, die dienst doet als Air Force Two, komt. De piloten besloten om direct terug te keren naar de Manchester-Boston Regional Airport. Mike Pence, de vice president, is vervolgens met een C-17 Globemaster teruggevlogen naar Washington.