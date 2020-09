American start met trainen piloten 737 MAX

American Airlines start vanaf november met het trainen van piloten op de Boeing 737 MAX. Naar verwachting zijn alle trainingen in januari 2021 voltooid.

Training

De training bestaat uit 1 uur en 40 minuten aan online onderwijs, een briefing van een uur en twee uur vliegtijd in een simulator, zo meldt de vakbond Allied Pilots Association.

Vertrouwen

De Allied Pilots Association waarschuwt voor een overhaaste training. Als blijkt dat de piloten niet goed getraind worden op de 737 MAX dan zal het vertrouwen in het toestel alleen maar verder afnemen, zo meldt de vakbond.

Terugkeer

Boeing verwacht dat de FAA de 737 MAX in het najaar van 2020 weer za certificeren. Het zal langer duren voordat de EASA toestemming geeft om het toestel in Europa in te zetten. De Europese luchtvaartautoriteit is minder ver in het teststadium dan de FAA.