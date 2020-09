Iran Air neemt Boeing 747-200 weer in gebruik

Iran Air heeft een van haar Boeing 747-200’s opgeknapt zodat het toestel, na enkele jaren stil te hebben gestaan, weer in dienst kan worden genomen.

Reparaties

Aan het toestel, dat meer dan zes jaar geen onderhoud heeft gehad, moesten verschillende reparaties worden uitgevoerd. Vanwege de handelsbeperkingen met Iran is het voor Iran air niet mogelijk om onderhoud voor het toestel uit te besteden, reserveonderdelen mogen wel worden aangeschaft.

Iran

Het onderhoud en de noodzakelijke reparaties zijn nu uitgevoerd door Iraanse technici. Het is voor het eerst dat Iraanse technici zelf reparaties uitvoeren aan een dergelijk vliegtuig.

Inzet

De Boeing 747-200 is naar verluidt alweer in gebruik genomen. Het toestel wordt momenteel alleen gebruikt voor vrachtvervoer. Of het toestel, dat oorspronkelijk werd ingezet voor passagiersvervoer, ooit nog reizigers zal vervoeren is onbekend.

Vloot

Niet alle Boeing 747’s blijven in de vloot van Iran air. Twee andere 747-200’s staan momenteel nog te koop. Enkele jaren geleden nam de Iraanse maatschappij al afscheid van haar 747-100’s en 747-SP’s.