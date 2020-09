Defensie investeert in vliegend materieel luchtmacht | Achtergrond

Het Defensie Projectenoverzicht 2020 geeft een overzicht van de investeringsprojecten van Defensie op het gebied van materieel, vastgoed en informatietechnologie. De staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft het rapport recent naar de Eerste en Tweede Kamer verstuurd.

Voor de luchtmacht staan een aantal projecten gepland, waarbij vliegend materieel wordt gemoderniseerd of vervangen. In het recente vlootoverzicht zijn enkele hiervan al genoemd. Een overzicht van de grootste en meest opvallende projecten:

Apache

Voor de modernisering van de AH-64D Apache aanvalshelikopter is meer dan een miljard euro uitgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbetering van de lasergeleide bewapening en zelfbeschermingsmiddelen. Het grootste deel van het budget gaat naar de remanufacture, waarmee de helikopters opgewaardeerd worden van AH-64D naar AH-64E ‘Apache Guardian’ standaard. Tijdens een complete make-over krijgen de toestellen onder meer nieuwe rompen, nieuwe transmissiesystemen en nieuwe rotorbladen.

CH-47D Chinook met een Mercedes legervoertuig als ‘slingload’, een AH-64D Apache escorteert © Leonard van den Broek

Chinook

Bij Boeing zijn veertien nieuwe CH-47F Chinook helikopters besteld. Deze zullen de elf verouderde CH-47D’s vervangen, maar dienen ook ter uitbreiding van de vloot transporthelikopters. Volgens planning worden alle veertien toestellen in 2020 geleverd. Afhankelijk van de COVID-19 beperkingen worden vanaf eind 2020/begin 2021 de eerste nieuwe toestellen in Nederland verwacht. De eerste nieuwe helikopters zijn naar Fort Hood (Texas) gegaan voor opleiding van helikopterbemanningen. Uiteindelijk zullen vijf Chinooks permanent in de VS blijven voor trainingsdoeleinden. Voor de aankoop van de veertien helikopters is ruim een miljard euro begroot.

Nederlandse Cougar helikopter tijdens een ‘Air Power’ demonstratie © Leonard van den Broek

Cougar

In 1996 en 1997 kocht de luchtmacht zeventien Cougar middelzware transporthelikopters. Vanwege grootschalige bezuinigingen zouden de Cougars vanaf 2011 vroegtijdig buiten dienst worden gesteld. Een aantal helikopters ging in opslag – tijdelijk, zo bleek. Vanwege problemen met de inzetbaarheid van de NH-90, zijn geleidelijk aan vrijwel alle Cougars weer operationeel geworden. Door de ooit geplande vervroegde uitdienststelling, hebben de helikopters nooit een Mid Life Update (modernisering) ondergaan, iets wat vrij gebruikelijk is bij militaire toestellen van twintig jaar oud. Om de inzetbaarheid van de helikopters tot ‘einde levensduur’ rond 2030 te garanderen, wordt de komende jaren geïnvesteerd in de Cougar-vloot. Communicatie- en navigatie-apparatuur en een deel van het cockpit-instrumentarium wordt vernieuwd.

Nederlandse F-35A en F-16AM in formatie © Leonard van den Broek

F-16

Omdat de F-35 drie jaar later is ingevoerd dan oorspronkelijk gepland (2019 i.p.v. 2016), moet de F-16 langer inzetbaar blijven. Hierdoor zijn extra investeringen nodig in anti-corrosiemaatregelen aan de romp en de vleugels, groot onderhoud van motoren en in een update van zelfbeschermingssystemen.

Amerikaanse F-35A met geopend wapenruim © Paul Mali

Bewapening

De bewapening voor de F-16 en de F-35 wordt ook deels vernieuwd. De AIM-9X Sidewinder luchtdoelraket wordt gebruikt door beide toestellen, maar ‘zijn operationeel verouderd en aan het eind van de technische levensduur.’ Vervanging door een nieuwe infrarood-geleide luchtdoelraket staat op de planning. De andere luchtdoelraket voor de F-16 (AMRAAM) past niet op de F-35. De raket is te groot voor het wapenruim van de F-35 en wordt softwarematig niet ondersteund. Voor de F-35 moet dus een

nieuwe middellange- tot lange afstandsraket worden aangeschaft.

NH-90

De afgelopen jaren kampte de NH-90 maritieme helikopter met een verminderde inzetbaarheid. Door vertragingen in de productie en aflevering en problemen met corrosie (roestvorming), werd de laatste van twintig helikopters pas in 2016 afgeleverd. Een aantal toestellen werd afgeleverd met beperkte uitrusting of een beperkte radarcapaciteit. Bij twee helikopters met beperkte uitrusting en zes met beperkte radarcapaciteit, moet de komende jaren nog een update/upgrade worden uitgevoerd. Tussen 2020 en 2025 ondergaan de NH-90’s ook nog modificaties, om de maritieme transporttaken beter te kunnen uitvoeren. Totale kosten: ruim 1 miljard euro.

Regeringsvliegtuig

De luchtmacht beschikt over een Gulfstream IV als regeringsvliegtuig. Verschil met de pas aangekochte Boeing BBJ (PH-GOV) is dat de Gulfstream een militair toestel is, met militaire bemanning. Hierdoor kan het makkelijker naar risicogebieden vliegen. Het toestel zal waarschijnlijk binnen een jaar vervangen worden door een tweedehands G650. Geraamde kosten: tussen 25 en 100 miljoen euro.

C-130H Hercules dropt flares (hittefakkels) © Leonard van den Broek

Transportvloot

De tactische luchttransportvloot bestaat uit vier C-130 Hercules transporttoestellen. In 1992 werden twee nieuwe C-130H-30’s gekocht, in 2005 nog eens twee gebruikte C-130H’s. Vanwege de leeftijd van deze toestellen (tussen de 28 en 42 jaar oud), wil Defensie eerder dan gepland op zoek gaan naar vervanging. ‘De gereedheid van de C-130 is door de ouderdom van de vloot te laag. De vervroegde vervanging van de C-130 vliegtuigen is dan ook noodzakelijk om de capaciteit van het tactisch luchttransport te herstellen.’ Defensie onderzoekt op dit moment, welk vliegtuigtype het meest geschikt zou zijn. In de loop van 2021 wordt hier een beslissing over verwacht. De C-130J Super Hercules lijkt het meest kansrijk.

KDC-10 tankvliegtuig met twee F-16’s © Leonard van den Broek

De twee KDC-10 tankvliegtuigen worden vervangen door de A330MRTT (Multi Role Tanker Transport). Nederland heeft samen met enkele andere Europese landen, acht A330 tankers aangeschaft. De eerste twee toestellen zijn in juni en augustus afgeleverd op Vliegbasis Eindhoven, met een geringe vertraging ten gevolge van COVID-19. De levering van de overige zes vliegtuigen ligt volgens Defensie nog op schema.