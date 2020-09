Delta stuurt Boeing 717’s en 767-300’s met pensioen

Delta heeft aangekondigd dat in 2025 alle Boeing 717’s en alle Boeing 767-300’s uit de vloot verdwenen moeten zijn. Delta Connection zal de Bombardier CRJ-200 in 2023 pensioneren.

Boeing 767

Delta heeft momenteel 54 Boeing 767-300ER’s in haar vloot. De toestellen worden zowel binnenlands als intercontinentaal ingezet. De maatschappij zette de toestellen ook regelmatig in op vluchten naar Schiphol. Dat de 767’s de vloot van Delta zouden verlaten was, gezien de leeftijd van de toestellen, al te verwachten. De Boeing 767-400ER’s houdt Delta nog wel in haar vloot.

Airbus A330

De Boeing 767-300’s worden vervangen door Airbus A330-900’s, waarvan Delta er al zeven in de vloot heeft. De maatschappij heeft nog 30 Airbus A330neo’s in bestelling.

Boeing 717

Delta is een van de laatste maatschappijen die nog met de Boeing 717 vliegt. De toestellen, die tegen de twintig jaar oud zijn, werden ooit overgenomen van de Amerikaanse maatschappij Air Tran. Delta heeft slechts 13 van de 91 717’s in haar vloot in eigendom, de overige toestellen zijn geleased. Met het verdwijnen van de 717 zullen alle vliegtuigen met de motoren bij de staart uit de vloot van Delta verdwenen zijn. Delta Connection zal nog wel blijven vliegen met vliegtuigen met motoren bij de staart.

A220

De Boeing 717 zal vervangen worden door Airbus A220-100’s en A220-300’s. Delta vliegt al met 31 A220-100’s en heeft er nog 14 in bestelling. Van de grotere variant, de -300, heeft Delta 50 toestellen in bestelling.

CRJ-200

Bij Delta’s regionale dochter, Delta Connection, verdwijnt de Bombardier CRJ-200 per 2023. Delta Connection heeft geen eigen vloot, maar laat andere maatschappijen in haar opdracht vliegen. Deze maatschappijen zullen de CRJ-200 per 2023 niet meer inzetten voor de maatschappij.

Embraer 170

De meest voor de hand liggende vervanging voor de CRJ-200 is de Embraer 170, aangezien dit toestel al wordt ingezet voor Delta Connection door de maatschappijen die de vluchten uitvoeren. Of de Embraer 170 de CRJ-200 ook daadwerkelijk zal vervangen is nog onbekend.