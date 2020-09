Naar Japan! | Column Goof

Even terug schreef ik over de leisure-aspecten van de zakenreis. Her-lezend schoot me iets te binnen.

Een collega-reclamemaker bedacht in de jaren tachtig een nieuwe over the counter-display. Het ding zou de impulse purchases van cassettebandjes sterk gaan verbeteren, was het idee.

Tot zijn verrassing kreeg hij een brief uit Japan, van de firma Nippon Consumer Electronics. Of hij maar liefst tien dagen naar Japan wilde komen om zijn idee uit te leggen!

Heel opmerkelijk, want destijds was een reis naar Japan echt nog wel iets. Twee weken lang liep de man luid fantaserend door ons bedrijf, wapperend met zijn hemelsblauwe KLM-ticket. Van de ene kamer naar de andere, vertellend over de beeldschone geisha’s, die hem bij welluidende plingplangmuziek uit porseleinen kommetjes saké zouden laten nippen, en met ivoren eetstokjes sushi en sashimi in zijn mond zouden deponeren.

De werkelijkheid bleek anders. Na een reis van zeventien uur werd hij in een oude Datsun afgehaald van het vliegveld, en afgeleverd in een buitenwijk van Yokohama. Zes dagen lang werd daar in een zaaltje over zijn kartonnen display-doos vergaderd, met telkens weer andere kettingrokende en slecht Engels sprekende Japanners.

Op de terugweg naar het vliegveld ervoer hij de eerste vorm van menselijk contact: de chauffeur zei dat hij geen haast had, en dat hij best wel een extra-rondje wilde rijden door het zakencentrum van Yokohama.

Ik voelde me vereerd, want ik was de enige die achteraf het echte verhaal kreeg. Ik mocht het niemand vertellen.

Proeflezer Herman schrijft: ivoren eetstokjes zijn (waarschijnlijk waren) Chinees, in Japan zijn ze van hout (en Korea van metaal).

Proeflezer Jerry: “Welkom in de ‘echte wereld’, zou ik willen zeggen. Het kan ook anders uitpakken. Ik ben ooit eens uitgenodigd door een machineleverancier uit Zwitserland om hun nieuwste machines te komen bekijken in Italië bij Venetië. Ik verwachte er niet zo heel veel van. Echter ik kreeg een ticket naar Venetië (business class) voor drie dagen. Een dag rondkijken bij de machines en twee dagen sightseeing in Venetië. Prachtige ervaring was dat.” Mooi Jerry, de oriëntatiereizen naar Embraer waren ook zoiets; heerlijk, maar funest voor de objectiviteit!

Proeflezer Jack: “Deed me denken aan mijn reisjes naar Yokohama voor Nissan. Gelukkig geen kettingrokers bij onze vergaderingen. Afschuwelijk eind vliegen.”