Thirsa en het spookvliegtuig | Boek

Mannen zijn nog steeds oververtegenwoordigd in de cockpit. Daar wil debuutschrijfster Connie Mitchell verandering in brengen. Met haar eerste kinderboek Thirsa en het spookvliegtuig wil zij een nieuw heldenverhaal schrijven met als doel de huidige jeugdige generatie aan te spreken. Up in the Sky sprak met haar.

Mexico

Het is geen verrassing dat Mitchell in haar kinderboek een link legt met de luchtvaart, want zij is zelf werkzaam als gezagvoerder op de Boeing 777 en 787 Dreamliner. Zij vliegt voor de KLM. “Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en daar heb ik de eerste 24 jaar van mijn leven gewoond. Totdat ik de vliegopleiding ging doen op het vliegveld van Maastricht bij de Nationale Luchtvaartschool.”

Waar haar passie voor het vliegen ooit is begonnen, weet ze niet precies, maar een backpackreis in Mexico samen met een vriendin heeft daar vast en zeker invloed op gehad. Ze mochten namelijk in de cockpit kijken en dat was natuurlijk reuze interessant.

Rolmodellen

Inmiddels jaren en ervaring verder beseft ze dat er in deze huidige tijd nog steeds weinig vrouwelijke piloten werkzaam zijn in de luchtvaart. Op de vraag hoe dit nou komt, zegt ze dat het waarschijnlijk te maken heeft met een tekort aan rolmodellen in de vorm van helden. Het waren vaak allemaal mannen die als helden werden bestempeld, maar nooit vrouwen. Daar wil zij iets aan doen. In haar boek wil Mitchell duidelijk maken dat ook meisjes piloot kunnen worden en dat dit niet alleen voor jongens is weggelegd.

Drie Musketiers

Het boek Thirsa en het spookvliegtuig is een handzaam boek met een stevige omslag. Terwijl de droom die Thirsa in het boek heeft, langzaam werkelijkheid gaat worden om later piloot te worden, gebeuren er geheimzinnige dingen. Als de Drie Musketiers zoals de vrienden zich noemen op zoek gaan naar een geheimzinnige ruimte waar oma Fien het over had. Het wordt daardoor een verhaal met veel fantasie, humor en heel erg spannend.

Geschiedenis

De verbinding tussen de Tweede Wereldoorlog en de luchtvaart is heel mooi gemaakt zodat kinderen ook wat van de geschiedenis meekrijgen. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is geschiedenis. Na het lezen van dit boek, dat geschikt is vanaf negen jaar, zullen niet alleen jongens zeggen later piloot te willen worden maar ook meisjes zullen interesse krijgen om dit beroep uit te gaan oefenen. Een mooi debuut van Connie Mitchell. Met grappige illustraties van Jeska Verstegen. Weer een mooie uitgave van Kluitman.

Naar aanleiding van: Thirsa en het spookvliegtuig

Auteur: Connie Mitchell

Uitgeverij Kluitman

256 pagina’s

Prijs: €15,99