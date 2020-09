Qantas verkoopt gevulde trolleys uit Boeing 747’s

Qantas is begonnen met de verkoop van gevulde trolleys die afkomstig zijn uit de recent gepensioneerde Boeing 747’s van de maatschappij.

Inhoud

De trolleys zijn gevuld met de populairste producten aan boord van Qantas vluchten, zo meldt de maatschappij. De kleine trolley bevat 40 kleine flesjes rode wijn en 40 kleine flesjes witte wijn. De karretjes zijn ook voorzien van een fles champagne, diverse snacks, twee pyjama’s, een plaid en twee verzorgingssets. In de grote trolley bevindt zich de dubbele inhoud.

© Qantas

Prijs

De kleine trolley is te koop voor 974,40 Australische dollars, grofweg 590 euro of 169.000 frequent flyer punten. Voor de grote trolley vraagt Qantas 1474,70 Australische dollars, grofweg 890 euro of 256.000 frequent flyer punten.

Levering

De trolleys zijn alleen in Australië te koop. Ze worden gratis verzonden naar locaties in de grote steden van het land. Eentje ophalen in Australië is met de huidige reisrestricties helaas niet mogelijk.