Zo lokken maatschappijen meer passagiers aan boord

De afgelopen week was er veel nieuws over de aanbiedingen waar verschillende Europese maatschappijen mee komen, met in het bijzonder de ‘tweede gratis’ aanbieding van Ryanair. Maar waarom bieden maatschappijen dergelijke, vaak niet rendabele, deals aan?

Aanbiedingen

De meest opvallende deal van de afgelopen tijd was de ‘tweede gratis’ actie die werd gevoerd door onder andere Ryanair en Southwest. Een andere opvallende actie waren de tickets voor een onbeperkte hoeveelheid vluchten. Bij verschillende Aziatische maatschappijen was het mogelijk om voor een paar honderd euro enkele maanden onbeperkt te vliegen.

Lokken

Het doel van de maatschappijen was om met dergelijke aanbiedingen meer reizigers aan boord te krijgen. Alhoewel het niet rendabel is om tegen spotprijzen te vliegen, was het niet het doel van de maatschappijen om winst te maken op die vluchten.

Herstel

Het doel van de vluchten was om het vertrouwen in de luchtvaart te doen herstellen. Terwijl de vluchten nu geen winst maken, moeten ze ervoor zorgen dat het herstel sneller gaat zodat er op termijn wel weer winst kan worden gemaakt.

Effect

Het effect van de aanbiedingen is, zeker in China, duidelijk zichtbaar. Door het aanbieden van de onbeperkt-vliegen tickets is het vertrouwen in de luchtvaart relatief snel hersteld. Het binnenlandse netwerk in China is voor een groot deel hersteld.

In Europa was het effect van de grote aanbiedingen deze zomer voor een korte tijd zichtbaar, wat ook gedeeltelijk te wijten is aan de reisrestricties die in Europa gelden.

Vervolg

Alhoewel de luchtvaart wereldwijd weer sterk herstelde deze zomer is er nu een duidelijke daling in de vraag zichtbaar. Dit komt deels door de toenemende reisrestricties, maar is ook te verklaren door het einde van de vakanties.

Verkleinen

Verschillende maatschappijen hebben al aangekondigd hun netwerk deze herfst weer te verkleinen. Het besluit komt voor veel maatschappijen als tegenslag, ook omdat veel maatschappijen eerder juist een uitbreiding van hun netwerk hadden gepland voor de herfst.