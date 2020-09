Zo werd reclame gemaakt voor de Boeing 757 | Video

Op 1 januari 1983 werd nam Eastern Airlines de Boeing 757 als eerste in dienst. Het nieuwe vliegtuig was een stuk moderner en zuiniger dan vergelijkbare toestellen, wat aanleiding was voor Eastern om er een speciaal reclamespotje over te maken.

Trans-Atlantish

De Boeing 757 werd begin jaren ’80 nog niet Trans-Atlantisch ingezet. De eerste ETOPS certificering werd in 1985 afgegeven aan een Boeing 767-200 van Trans World Airlines. Alhoewel de 757 wel Trans-Atlantisch zou mogen vliegen, zou de route dermate om zijn dat dit niet rendabel zou zijn. Pas enkele jaren later werden de eerste 757’s ETOPS gecertificeerd.

Gebruik

Terwijl de meeste 757’s die begin jaren ’80 werden gebouwd inmiddels gepensioneerd zijn, is een van de eerste toestellen nog steeds in gebruik. N757HW, ooit aan Eastern geleverd als N504EA, is nog steeds in dienst bij Honeywell om motoren voor nieuwe vliegtuigen te testen. Het toestel werd in februari 1983 geleverd en is inmiddels 37 jaar oud.