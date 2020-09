NAVO schaft extra A330 MRTT aan voor Europees samenwerkingsverband

Airbus heeft een definitieve order ontvangen voor een Airbus A330 MRTT Multi-Role Tanker Transport van OCCAR, de Europese organisatie voor het beheer van coöperatieve bewapeningsprogramma’s.

Luxemburg

Voornaamste reden voor de order is het besluit van Luxemburg om zijn deelname aan het Multinational MRTT Fleet (MMF) -programma te maximaliseren met een aanzienlijke verhoging in de gecontracteerde capaciteit van 200 naar 1200 vlieguren. OCCAR heeft de order geplaatst namens het Support & Procurement Agenency (NSPA) van de NAVO. Het additionele toestel maakt deel uit van de optie voor drie extra toestellen die in het oorspronkelijke contract is opgenomen en zal de A330 MRTT-vloot uitbreiden tot negen vliegtuigen

MMU

De ‘Multinational MRTT Unit’ (MMU) is de overkoepelende eenheid die de tankvliegtuigen zal opereren. Nederland schaft samen met NAVO-partners België, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen en Tsjechië nu dus negen Airbus A330 tanktoestellen aan. Vijf daarvan zullen worden gestationeerd op Eindhoven, waarvan er inmiddels twee daadwerkelijk op de vliegbasis gearriveerd zijn. De overige drie krijgen de luchthaven Keulen-Bonn als thuisbasis. Waar het negende toestel zal worden gestationeerd is nog niet bekend.