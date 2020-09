Qantas voert voorlopig laatste A380-vlucht uit

Qantas heeft onlangs haar laatste vlucht met de Airbus A380 uitgevoerd. De toestellen zullen de komende drie jaar niet worden gebruikt door de Australische maatschappij.

Ferry vlucht

De route van Dresden naar Victorville

Op vrijdag 25 september maakte de A380 een vlucht van elf uur van een onderhoudsfaciliteit in Dresden rechtstreeks naar Victorville, aan de rand van de Mojave-woestijn in Californië, en voegde zich bij negen andere toestellen die Qantas daar stalt als gevolg van de globale impact van Corona op haar operaties. De dubbeldekker is in Dresden voorzien van een deels nieuw interieur. Zo is het uitgerust met opgefriste eersteklas suites, nieuwe business class-stoelen en twee vernieuwde lounges aan de voorkant van het bovendek.

2023

Qantas beschikt over een vloot van twaalf Airbus A380’s en heeft de intentie om in afwachting van het herstel van de vraag naar vliegreizen in de post-pandemische wereld, alle twaalf A380’s aan de grond te houden. Slechts zes van de grote toestellen hebben de upgrade ontvangen. De verwachting is dat deze ook als eerste zullen terugkeren als er voldoende passagiers zijn om op belangrijke langeafstandsroutes te reizen. Maar die vloot van een halve grootte is misschien wel het enige dat terugkomt uit de woestijn. “Er is een potentieel om alle twaalf terug te brengen, maar er is een potentieel om minder dan 12 terug te brengen”, aldus Alan Joyce, CEO van Qantas. Hij voegt daaraan toe: “Dat zal afhangen van hoe het herstelscenario eruitziet, we weten niet wanneer de grote markten zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die de A380’s gebruiken, zullen openen.”

Moeizaam

Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen ondervindt ook Qantas de gevolgen van de corona crisis. De maatschappij met de kenmerkende Kangoeroe op haar staart rapporteerde over het financiële jaar van 2020 een verlies van 2,7 miljard dollar. De noodzakelijke afschrijving van 1,4 miljard dollar op de A380-vloot heeft hier een groot aandeel in. Alan Joyce voorspelt dat Qantas’ internationale netwerk slechts 50% van zijn pre-pandemische capaciteit zal bereiken tijdens het boekjaar 2021-2022.