Singapore Airlines opent A380-restaurant

Singapore Airlines gaat een van haar geparkeerd A380’s gebruiken als tijdelijk restaurant. In het weekend van 24 en 25 oktober zal het mogelijk zijn om in het toestel te eten.

Restaurant

Het wordt tijdelijk mogelijk om een avondmaal te eten in de superjumbo. In het weekend van 24 en 25 oktober richt Singapore Airlines haar geparkeerde A380 in als restaurant. Op het menu zullen enkele kenmerkende internationale gerechten van de luchtvaartmaatschappij staan. Daarnaast zijn er ook twee gratis alcoholische dranken en is er een gratis stroom aan andere dranken beschikbaar.

Vanaf 12 oktober is het mogelijk om tickets te reserveren. De kosten van het A380-diner zijn nog niet bekend.

© Executivetraveller.com