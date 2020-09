Zwitserland stemt vóór vervanging straaljagers

De Zwitsers hebben in een referendum mogen stemmen over de mogelijke aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor de Zwitserse luchtmacht. Met de aanschaf is zes miljard Zwitserse Francs (5,5 miljard euro) gemoeid.

De Zwitsers konden vóór of tegen de vervanging van de F-5 en F/A-18 Hornet straaljagers stemmen. Met de kleinst mogelijke meerderheid (50,1%) stemde Zwitserland vóór het miljardenproject.

Besluit

De luchtmacht beschikt op dit moment over 30 F/A-18 Hornets en ongeveer 25 F-5 Tiger II toestellen. Deze zullen uiteindelijk vervangen worden door 30 tot 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Waarschijnlijk zal de Zwitserse regering in volgend jaar een besluit nemen, welk vliegtuigtype aangeschaft zal worden. Bij dit referendum kreeg de bevolking geen inspraak over het vliegtuigtype.

Gedwongen

Bij een eerder in referendum in 2014, was dit wel mogelijk. Toen stemden de Zwitsers tegen de aankoop van 22 Saab Gripens, als vervanger van de F-5. Als direct gevolg hiervan werd de Zwitserse luchtmacht gedwongen om de F-5 langer in dienst te houden.

Shortlist

Op de ‘shortlist’ van kandidaten als vervanger van de Hornet en Tiger staan de gebruikelijke ‘usual suspects’: Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Lockheed F-35, Saab Gripen E, Dassault Rafale en Eurofighter Typhoon. In 2019 heeft Zwitserland de kanshebbers al uitgebreid geëvalueerd.