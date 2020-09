Dash-8’s vanaf 2022 operationeel bij de kustwacht

De Nederlandse kustwacht gaat vanaf het voorjaar van 2022 met de Dash-8 vliegen. In totaal zullen er twee toestellen worden geleased waarbij ook vliegers en onderhoudspersoneel wordt geleverd.

Lease

Kustwacht Nederland (KWNL) beschikt vanaf 2022 over twee nieuwe vliegtuigen, namelijk de Dash-8. De toestellen zullen worden geleased van een consortium bestaande uit het Nederlandse JetSupport en het Canadese Provincial Aerospace. Het gaat hierbij om een lease waarbij zowel de vliegers als het onderhoudspersoneel wordt geleverd. De luchtwaarnemers blijven wel afkomstig van Rijkswaterstaat, de Douane, en de Koninklijke Marechaussee.

Vloot

De tweedehands Dash-8-toestellen gaan de twee Dornier 228-vliegtuigen opvolgen. Naast het feit dat deze toestellen hun economische levensduur naderen, is de Dash-8 in veel opzichten een verbetering. Het toestel beschikt over een zes uur langere vliegtijd en heeft geavanceerdere systemen in vergelijking met de Dorniers.

“Met de Dash-8-toestellen beschikt de kustwacht over vliegtuigen die onder alle omstandigheden het hele jaar door paraat staan. Hiermee is de kustwacht klaar voor alle taken. Denk aan het redden van levens op zee, het controleren van schepen en het opsporen van mensen die zich niet aan de wetten rond milieu, economie en visserij houden”, aldus directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Aire Jan de Waard.

