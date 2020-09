Nieuwe airline start tegen de wind in

Terwijl als gevolg van de coronacrisis veel luchtvaartmaatschappijen op omvallen staan, is in Zuid-Afrika een nieuwe airline in oprichting. De vliegmaatschappij in wording richt zich primair op binnenlandse vluchten en denkt concurrerend te kunnen zijn door veel lagere kosten, aldus initiatiefnemer Gidon Novick. Eind dit jaar zou de eerste vlucht moeten plaatsvinden.

Initiatief

Een nieuwe luchtvaartmaatschappij oprichten in deze tijd lijkt onbezonnen, maar het kaliber van de initiatiefnemers doet vermoeden dat er goed nagedacht is. Gidon Novick is voormalig CEO van Comair, een dochter van British Airways, en flinke speler op Zuid-Afrikaanse markt. Novick richtte in 2001 Kulula op, dat uitgroeide tot een van de succesvolste binnenlandse budget airlines.

Uber

Novick heeft de operationeel directeur van Uber sub-Sahara Afrika, Jonathan Ayache, bij het initiatief betrokken. Het business model voor de nieuwe airline wordt namelijk geënt op dat van Uber; technologie georiënteerd en ‘obsessief klantgericht’.

Wat dat inhoudt moeten we afwachten. Voor de luchtvloot is Novick een joint-venture aangegaan met Global Aviation, een vliegtuigleasemaatschappij gevestigd op O.R. Tambo Airport, Johannesburg. Zij leveren de Airbus A320’s waarmee de nieuwe airline wordt uitgerust.

A320

Door uitsluitend één type toestel in te zetten, de nieuwste technologie te gebruiken en met vakbekwaam en getalenteerd personeel te werken, denkt Novick de concurrentie aan te kunnen. Dat die concurrentie voor een groot deel in surseance van betaling verkeert, zet zijn optimisme in een bijzonder daglicht.

Publiek mag de naam kiezen

De oprichters zijn nu op zoek naar een naam en hebben alle Zuid-Afrikanen gevraagd hun ideeën in te sturen. Suggesties zijn welkom tot en met 2 oktober op brandnewairline.co.za; de winnaar mag een jaar lang gratis met de maatschappij vliegen.

Deze bijdrage is in september 2020 voor Up in the Sky geschreven door Bert Zegger.

