Terugblik: 52 jaar geleden rolde de eerste 747 de fabriek uit | Foto’s

De City of Everett rolde op 30 september 1968 voor het eerst de hangar uit. De Boeing 747 met registratie RA001 was de eerste Jumbojet van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing.

RA001

Het bleek een groot succes, de Boeing 747 zorgde voor een nieuw hoofdstuk in de luchtvaartgeschiedenis. 52 jaar geleden werd de ‘City of Everett’ gepresenteerd aan het publiek, waarna de Jumbojet in februari 1969 haar eerste vlucht maakte. De 747-121 bood ruimte aan veel meer passagiers dan tot dan toe mogelijk was. Er was grote belangstelling van luchtvaartmaatschappijen waaronder de ‘launching customer’ Pan Am.

© Heraldnet.com

Eerste vlucht

De eerste vlucht vond plaats na jaren lange inspanning met diverse ontwerpen. Ondanks dat vele critici zich afvroegen of de Jumbojet wel veilig kon landen, zette de bemanning van de RA001 het toestel veilig aan de grond. Het was de eerste stap richting het succes van de gehele 747-serie.

Air Show

Al snel was dat succes ook in de orders te zien. In 1966 was Pan Am de eerste luchtvaartmaatschappij die 25 toestellen bestelde voor meer dan 500 miljoen dollar. Ook na de Paris Air Show, die medio 1969 plaats vond, liepen de orders binnen.

KLM

Begin 1971 landde ook de eerste Jumbojet voor KLM op Schiphol. De PH-BUA, gedoopt als Mississippi, werd ook voor KLM de start van het 747-tijdperk. Tot de dag van vandaag zijn er nog 747’s in dienst bij de luchtvaartmaatschappij, al zijn dat alleen nog maar vrachtvluchten.

© Heraldnet.com

© Heraldnet.com