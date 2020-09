Thuisbezorgd nu ook aan boord van Transavia-vluchten

Thuisbezorgd.nl en Transavia zijn een samenwerking gestart die het voor passagiers mogelijk maakt om een maaltijd van Thuisbezorgd.nl aan boord te laten afleveren.

Bestellen

Reizigers kunnen tot een uur voor vertrek hun maaltijd bestellen via Thuisbezorgd.nl. De maaltijden worden vervolgens aan de vliegtuigdeur bezorgd. Het cabinepersoneel zal de maaltijden tijdens de vlucht verstrekken.

Maaltijden

De maaltijden worden aangeleverd door cateraar iFleat. Het aanbod is divers en laat passagiers kiezen uit een grote hoeveelheid gerechten, van sushi tot rendang en van salades tot ontbijt.

Vluchten

De maaltijden zijn vooralsnog alleen beschikbaar op enkele vluchten vanuit Amsterdam. Mocht de samenwerking een succes blijken, dan kan de service worden uitgebreid naar meer vluchten vanaf meer luchthavens.

Verspilling

Doordat de maaltijden vooraf zijn betaald zijn er aan boord minder contactmomenten nodig wat de kans op besmetting verkleint. Ook is er minder verspilling omdat de maaltijden alleen geleverd worden aan de passagiers die hebben besteld.

Innovatief

“Juist in deze ongekende tijd blijft het belangrijk om te innoveren en de service voor onze klanten verder te verbeteren. We starten bescheiden met het aanbieden van deze maaltijdservice op vier bestemmingen. Maar we hebben veel vertrouwen in dit mooie concept en hopen dit verder uit te breiden zodra er weer mogelijkheden zijn”, aldus Marcel de Nooijer, CEO van Transavia.