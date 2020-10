Duitsland staakt aanbesteding luchtmachthelikopter

Het Duitse ministerie van Defensie heeft besloten om de aanbestedingsprocedure voor de aankoop van een nieuwe zware transporthelikopter voorlopig te stoppen. Belangrijkste reden is de te hoge kostprijs, zo werd bekend gemaakt als een persbericht.

Duitsland is op zoek naar een nieuwe zware transporthelikopter, ter vervanging van de Sikorsky CH-53G Sea Stallion helikopters. Boeing bood aan Duitsland de CH-47F Chinook aan, terwijl Sikorsky de CH-53K King Stallion aan Duitsland hoopte te verkopen.

Oneconomisch

Oorspronkelijke plan was om 45 en 60 nieuwe ‘Schwerer Transporthubschrauber’ (STH) aan te schaffen, met een totale waarde van vier tot zes miljard euro. Omdat nu volgens het Duitse ministerie ‘de beschikbare aanbiedingen (…) oneconomisch’ waren, is besloten de procedure te stoppen. Er volgt nu een heroverweging, maar ‘het doel blijft om de CH-53G tijdig te vervangen’.

Levensduur

Het einde van de levensduur van de huidige CH-53 vloot ligt rond 2030. Er is dus wel enige haast geboden. Uit het persbericht: “De realisatie van het STH-project heeft een zeer hoge prioriteit voor de Bundeswehr, aangezien het vermogen om door de lucht te vervoeren van het grootste belang is voor de mobiliteit en reactievermogen van de strijdkrachten en voor hulp- en ondersteuningsdiensten.”

Russisch

De vraag is of Duitsland veel andere keuzes heeft, naast de twee Amerikaanse helikoptertypen. Europese helikopterfabrikant Airbus Helicopters biedt geen vergelijkbare zware transporthelikopter. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat Duitsland een Russische zware transporthelikopter als de Mi-26 zou gaan aanschaffen. De Sikorsky CH-53K King Stallion leek een logische opvolger van de huidige CH-53G. Maar met een stuksprijs van meer dan 100 miljoen US dollar, is deze ook aanzienlijk duurder dan de Chinook. Mogelijk zijn aanvullende Duitse eisen en specificaties een andere verklaring voor de oplopende kosten van de beoogde nieuwe helikopter.