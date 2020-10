Goedemorgen excellentie, beste Wopke | Column Goof

Even een mailtje, voorafgaand aan ons gesprek.

Ik kom voor het geld, dat weet je. Is keihard nodig, want anders halen we de Kerstdagen niet eens. De ombouw naar een nieuwe operatie kost eigenlijk tien jaar, en in dit geval hebben we niet eens tien máánden.

Allereerst de piloten. Zit ik enorm mee, want ze zien de ernst van de situatie niet echt in. Ik wil ze niet verdedigen, want Jan-met-de-Pet ziet ze toch al als verwende knoppendrukkers, maar die kent de feitelijke situatie van die mannen niet. Je moet weten dat er nogal wat gescheiden zijn, schat vijftig procent, die al op een soort uitkeringsnivo leven, omdat ze soms drie alimentaties achter zich aan slepen. Niet te voorkomen, als je als crew met een Triple Seven met veertien meiden aan boord vijftien keer per jaar naar een zonbesuikerde stopover vliegt. Als je die mannen duizend knaken afpakt, hebben ze gewoon nul over. Daarom vechten ze ook zo fanatiek in hun diverse clubs.

De verschillende afvloeiingsregelingen kosten voorlopig alleen maar geld, en leveren nog niks op. Ook hier weer een kanttekening. KLM is voor velen een way of life. Ze hebben nauwelijks nog een sociaal circuit over, met hun gecompliceerde reisschema’s, afgewisseld met IPB. Heel andere koek dan iemand die een keurig afgemeten vijfdaagse werkweek heeft. Die heeft zijn avonden en weekenden lekker volgepland met een rijk sociaal leven van volleybaltournooien en zeilweekends. KLM’ers, zowel cabine als cockpit, zijn volledig vergroeid met hun bedrijf. Zelfs mensen die nog maar drie jaar te gaan hebben klampen zich vast aan hun baan, merk ik, want ze hebben weinig anders.

Nog een puntje: ons technische corps is hoogbekwaam, maar ook hoogbejaard. Heeft iets te maken met een falend onderwijssysteem, de laatste vier decennia. Vanaf de Mammoetwet ingezette neergang. Die mannen zouden elders goud waard zijn, maar het is natuurlijk niet realistisch om iemand van vijfenvijftig op sollicitatiegesprek te sturen. Even kort door de bocht: als ik ze aan de Haarlemmerdijk zet, betaal jij die jaren tot hun pensioen toch hun WW. Vestzak, broekzak.

Tsja, en dan helemaal off the record: die Fransen, dat was tot nu toe zwemmen met de kleren aan, maar in deze situatie is het domweg een blok beton aan de benen. Onze eigen problemen, maar dan maal vijf. Franse vakbonden, need I say more?

Kortom, mijn mogelijkheden zijn beperkt. Lichtpuntje: de grote supermarkten en de diverse internetboeren doen het perfect, en draaien dikke blauwe cijfers. Daar moeten mogelijkheden zijn. Kroonjuweel redt kroonjuweel, zeg maar. Doe nog een miljard of vijftien, dan krijg ik de zaak weer aan het rollen.

Ik hoop op een prettig en opbouwend gesprek, morgen!

Pieter Elbers

Goof Bakker

Additional facts en commentaar

Proeflezer Herman.: “Die Mammoetwet is me uit het hart gegrepen, maar dat zal wel een ouwe-lullen-ding zijn. En toch weer KLM bashen, kun je blijkbaar niet laten 😉

Naschrift Goof: bashen, iemand moet het doen. Evenwicht, daar gaat het om. En ik heb niet bepaald het idee dat de KLM te weinig vrienden, te weinig goodwill heeft in NL. Alleen al onze twee grootste Nederlandse luchtvaartsites, met tienduizenden lezers per dag: bijna zonder uitzondering zeer welwillend ten opzichte van het KLM-blauw. Welke andere grote bedrijven kunnen dat nazeggen? Shell? Unilever? Ahold? AKZO? ING? DSM? ASML? AEGON? Of nee, toch ééntje: Heineken!

Proeflezer Bert: “Bij de Fransen mag je wat mij betreft nog scherper zijn. De ‘oh lala’ mentaliteit, de Communistische roots van de CGT, de Franse FNV. Het in Nederland bij elkaar geschraapte rendement, dat in Parijs wordt opgebrand.”

Proeflezer Coos: “Met zo’n artikel houd je geen vrienden over. Straks ben ik nog de enige met wie je zonder levensgevaar een biertje kunt drinken. Maar je hebt wel gelijk, ik heb ook de indruk dat het belang van KLM en Schiphol voor de Nederlandse economie sterk wordt overdreven.

De KLM en Schiphol zijn bijna onderdeel van het ministerie van I&W, en rijksambtenaren krijgen per 1 juli ook al opslag plus een coronabonus, plus een thuiswerkvergoeding. Genoeg geld blijkbaar, dus die paar miljard voor de KLM ambtenaren kunnen er nog wel bij.

Trouwens, Follow The Money heeft zojuist een artikel gepubliceerd over de vraag of de KLM nou echt zo essentieel is voor de bereikbaarheid van Nederland. En stelt de overbodige vraag of de staatssteun ooit nog wel terugbetaald kan worden. Bovendien zijn er meer branches die met een veel geringere financiële ondersteuning betere overlevingskansen hebben.”

Proeflezer Steve: “Ben niet echt onder de indruk. Waarom niet gemeld dat 6% rente betalen op deze staatslening veel en veel te hoog is? We vechten voor het bestaan van een economische motor van Nederland. De vliegers zien dit in, en willen helpen door maar liefst 20% salaris in te leveren. Daar heb je wat aan. Een groep professionals die zeer betrokken zijn en àlles zullen doen om het bedrijf van de ondergang te redden. Het bedrijf bestaat uit mensen. Mensen die er alles aan doen om de woekerrente van deze wurglening terug te betalen. Maar het is aan jou Wopke, wanneer 25.000 mensen geen inkomen hebben. Want nog veel méér mensen verdienen hun brood aan het bestaan van Schiphol, en de KLM. Om het nog maar niet te hebben over de belasting die ze zodoende betalen. Aan jou Wopke, wanneer die allemaal bij UVW komen aankloppen. Hoe ga je dat betalen? En Goof: dit is mijn mening. Doe je voordeel of je achterdeel mee. Jouw stuk, moet het zelf weten maar het siert je niet om zulke onkundige en dubbelzinnige onzin te schrijven, ook al is het verpakt in satire. Ik ben een hoger niveau van jou gewend!”