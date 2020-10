South African Airways legt alle vliegactiviteiten stil

South African Airways houdt per direct alle vliegtuigen aan de grond. De maatschappij is in afwachting van de komst van financiering voor een reddingsplan.

Financiering

De nationale maatschappij van Zuid-Afrika staakt alle vliegactiviteiten ondanks het feit dat de regering zegt continu ondersteuning te blijven leveren voor het bedrijf. Om er voor te zorgen dat de kleine hoeveelheid geld die er nog is blijft behouden, is besloten om voorlopig de zogeheten “care and maintenance”-maatregel in te voeren. Hierbij worden praktisch alle activiteiten van de maatschappij stilgelegd op het onderhoud aan de vliegtuigen na.

Overheid

In december vorig jaar geraakte SAA al in faillissementsbescherming. Vervolgens gooide de uitbraak van het coronavirus nog meer roet in het eten van de maatschappij. In juni kwamen de bewindvoerders met een reddingsplan waarbij de Zuid-Afrikaanse regering en private investeerders ruim 510 miljoen dollar in het bedrijf zouden steken. Vier maanden later heeft de maatschappij echter nog geen geld ontvangen. Om die reden is nu besloten alle activiteiten stil te leggen totdat het geld beschikbaar is.