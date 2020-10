De twee kanten van de 747-operatie sinds de coronacrisis

Terwijl grote luchtvaartmaatschappijen steeds meer 747’s uitfaseren, zijn de cargo-vliegtuigen drukker dan ooit. De coronacrisis heeft de rol van de Jumbojet in dit tijdperk aan het licht gebracht. De passagierstoestellen gaan eruit, maar de cargo-vliegtuigen draaien op volle toeren.

Full pax

Het passagierstijdperk voor de 747 lijkt voorbij. Luchtvaartmaatschappijen faseren massaal hun Jumbojets uit door de verminderde vraag en oplopende kosten. In Nederland besloot KLM haar ‘full-pax’ (volledige passagiers) toestellen eind maart met vervroegd pensioen te sturen. Volgende week zal de laatste, PH-BFL, naar het Californische Mojave vertrekken.

Niet alleen KLM heeft besloten maatregelen te nemen, maar ook Britisch Airways (BA) en Lufthansa die beide veel vluchten met de 747 uitvoerde namen maatregelen. Waar beide airlines vóór de coronacrisis nog goed waren voor de meeste 747-vluchten per week, werden dat er al snel minder, of zelfs geen. BA heeft net als KLM besloten de gehele 747 vloot versneld uit te faseren en Lufthansa zal alleen haar 747-800 vloot nog actief houden.

PH-BFN (c) Ewout Pahud

Combi

De combinatie-toestellen, waarbij zowel passagiers als vracht kan worden vervoerd, blijven nog wel actief. Zo werden de KLM 747-400 combi’s tóch terug in operatie gebracht nadat KLM met Philips een luchtbrug naar China opende medio april. De laatste berichten wijzen erop dat ook voor de combi’s het einde in oktober nabij is.

Cargo

De afname van het aantal full-pax vliegbewegingen staat niet in verhouding met de toename van het aantal cargo-vluchten. Flightradar24.com meldt een toename in het aantal cargo vluchten sinds de uitbraak van corona in Europa en de Verenigde Staten.

In juli kondigde Air France – KLM Martinair Cargo nog aan haar netwerk verder uit te breiden. Waar de passagierstak vluchten door de afnemende vraag schrapte, breidde de cargo-tak uit met in totaal 532 wekelijkse frequenties naar 91 unieke bestemmingen in juli.

Vaccin

Ook de rol van het vervoeren van een eventueel coronavaccin kan invloed hebben op de operatie van de Jumbojet. De International Air Transport Association (IATA) riep eerder regeringen op om zich voor te bereiden. Air France-KLM Martinair Cargo gaf vorige maand nog aan al bezig te zijn met het opschalen voor het vervoer van vaccins. Momenteel is het vervoeren van hulpgoederen op het gebied van de zorg één van de kernactiviteiten, maar daar kunnen later ook vaccin-vluchten bij gaan komen.

©AFKLMP-Cargo