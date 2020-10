Hoe ziet KLM’s reddingsplan eruit?

KLM heeft gisteren haar reddingsplan gepresenteerd aan minister van Financiën Wopke Hoekstra. Wat staat erin?

“Ergste crisis”

De maatschappij noemt de coronacrisis zelf de ergste crisis in haar 101-jarige bestaan. Het doorvoeren van een herstructureringsplan is een van de belangrijkste voorwaarden voor de 3,4 miljard euro aan financiële steun die de Nederlandse staat aan het bedrijf verleent in de vorm van een lening en garantstellingen. Het plan dat gisteren is overhandigd aan het ministerie bevat verschillende maatregelen op het gebied van kostenbesparingen, strategie en arbeidsvoorwaarden.

Volgens KLM is het businessmodel nog steeds succesvol, maar zijn er wel ingrijpende acties nodig om de maatschappij in de toekomst succesvoller te laten opereren. Nu sommige landen een tweede golf aan besmettingen met het coronavirus zien is de situatie wat betreft reisrestricties opnieuw erg onzeker. Veel luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, maken zich op voor een lange periode met minder vluchten.

Snijden in salarissen

Een controversiële voorwaarde voor de staatssteun is de maatregel dat personeel, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, tot wel 20 procent salaris zou moeten inleveren. KLM heeft inmiddels op hoofdlijnen met alle vakbonden van het grond-, cockpit- en cabinepersoneel te hebben bereikt. Met het grond- en cabinepersoneel werd eerder deze week een akkoord bereikt. Hierin is vooral besloten dat het personeel, met een enkele uitzondering, voorlopig geen loonsverhoging krijgt. Werknemers die meer dan anderhalf keer modaal verdienen moeten volgens CNV salaris inleveren.

Op het laatste moment wist KLM op donderdagavond ook een akkoord te sluiten met pilotenvakbond VNV. Het inleveren van salaris door piloten was een harde eis van het kabinet. Over dit akkoord zijn weinig details bekendgemaakt. Ook voor de piloten geldt dat de toegezegde loonsverhogingen niet zullen doorgaan. Daarbij moeten door de werknemers met de hoogste inkomens, waaronder de piloten, tevens een dertiende maand en een winstuitkering worden ingeleverd.

In totaal moeten de salarisbesparingen 180 miljoen euro opleveren. Het aantal arbeidsplaatsen heeft KLM al verminderd: het niet vernieuwen van tijdelijke contracten en de vrijwillige vertrekregelingen hebben reeds geleid tot 3500 ‘ontslagen’. Aan het einde van dit jaar zal de maatschappij naar eigen zeggen 4500 minder werknemers in dienst hebben dan voor de coronacrisis. KLM durft verdere ontslagen in verband met de omvang van de crisis niet uit te sluiten en zal de vrijwillige vertrekregeling bij bepaalde afdelingen weer openstellen.

Andere kosten

De overheid stelde als verdere eis dat KLM een besparing van 15 procent van de ‘beïnvloedbare kosten’ moest bewerkstelligen. De KLM-organisatie moet hiertoe verkleind en verder vereenvoudigd worden. Volgens de maatschappij liggen er verder ruim 70 initiatieven die de externe kosten moeten verlagen door onder meer uitfasering van leasevliegtuigen en de inzet van een efficiëntere vloot.

We hebben vandaag een grote en ontzettend belangrijke stap gezet om te komen tot herstructurering van KLM. Het plan dat we vandaag aan de Minister hebben aangeboden is een voorwaarde voor het financieringspakket en hiermee een belangrijke mijlpaal in het herstel van KLM. Het doel is om te zorgen dat KLM deze crisis overleeft en er sterker uitkomt. De maatregelen zijn ingrijpend en pijnlijk voor alle KLM’ers maar noodzakelijk. Ik ben dankbaar voor de steun van de Nederlandse overheid en trots op de inzet van alle betrokkenen om samen, KLM-collega’s, Ondernemingsraad en vakbonden, tot dit resultaat te komen. Pieter Elbers, CEO van KLM