Boeing E-6B Mercury: het ‘doomsday vliegtuig’ | Achtergrond

Kort voordat bekend werd gemaakt dat de Amerikaanse president Trump besmet was geraakt met het covid-19 virus, waren twee Boeing E-6 Mercury zichtbaar op bijvoorbeeld Flightradar24. Dit veroorzaakte veel opschudding en speculatie, omdat de E-6B bekend staat als ‘doomsday vliegtuig’.

De Boeing E-6B kreeg de bijnaam ‘doomsday vliegtuig’, omdat ze kunnen worden gebruikt als back-up voor de Boeing E-4B ‘National Emergency Airborne Command Post’. Dit is een speciale versie van de Boeing 747, die wordt ingezet als vliegende noodcommandopost voor de president als er een nucleair conflict dreigt.

Toeval

De woordvoerder van US Strategic Command werd geciteerd op sociale media, dat de genoemde vluchten van de twee E-6 toestellen vooraf geplande missies waren. Enig verband met het bericht van de president berustte op toeval, zo werd gezegd. Toeval of niet, de vluchten van de Mercury toestellen zijn vaak te volgen op Flightradar. Op ieder willekeurig moment zijn er één of meerdere E-6’en in de lucht.

Nucleair

De E-6B heeft namelijk verschillende taken. De US Navy beschikt over een vloot van zestien E-6B Mercury toestellen. Het zijn vliegende commandoposten, die verbinding kunnen leggen met de Amerikaanse nucleaire onderzeeërs. Ook kunnen ze opdracht geven tot de lancering van kernraketten (Airborne Launch Control System, ALCS). Als commandocentra op de grond uitgeschakeld zijn, kunnen deze toestellen het overnemen. De E-6 wordt dan ook vaak aangeduid met het acroniem TACAMO, wat staat voor TAke Charge And Move Out.