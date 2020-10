KLM vliegt laatste ‘passagiers’-747 naar woestijn

KLM voert momenteel haar laatste vlucht uit met een Boeing 747 in volledige passagiersconfiguratie.

PH-BFL

Bron: flightradar24.com

De Jumbojet met vluchtnummer KLM747 is om 09:25 LT (Local Time) vertrokken vanaf Schiphol en zal via Chicago naar Mojave vliegen. Het gaat om een Boeing 747 met de registratie PH-BFL dat door KLM ‘City of Lima’ is genoemd. Onlangs werd de uitgefaseerde 747 hernoemd naar fleet manager Robert van Bohemen, die zijn 25-jarig jubileum bij KLM vierde. Het inmiddels 29 jaar oude toestel zal in de woestijn van Californië haar laatste rustplaats vinden. De vlucht is via flightradar24 te volgen.

PH-BFL met de nieuwe naam © Toby Enzerink

Voorlopig zijn er nog een aantal 747-combi toestellen actief voor KLM die worden ingezet voor het vervoer van vracht. Dit ten behoeve van de vrachtcapaciteit die benodigd is vanwege de coronacrisis.

© Jorg de Bruijn