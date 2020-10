Nederlandse F-16 maakt voorzorgslanding | Audio

Een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht heeft een voorzorgslandig gemaakt op Vliegbasis Volkel.

Emergency

Het toestel met de registratie J-632 squawkte 7700, de internationale transpondercode die gebruikt wordt in geval van een emergency. De vlieger van vlucht M2935 spreekt tegenover de luchtverkeersleiding van een ‘emergency’ en over ‘fumes in the cockpit’ en een ‘electrical burn’. Beide zijn indicaties dat er een potentieel probleem is met een van de systemen in een vliegtuig, bijvoorbeeld een zich ontwikkelende brand na kortsluiting in de avionica.

🇳🇱 RNLAF 🇳🇱 F-16A J-632 as flight #M2935 back to Volkel Air Base.



Electrical Burn , Fumes in Cockpit –> Emergency (7700)



Safe on the ground !! #potn pic.twitter.com/f7zIKVBmt6 — ''The Lazy 🌴 Garden 🌴'' Eindhoven Spotter (@EHEH_Spotter) October 5, 2020

Protocol

Omdat een dergelijke situatie zich snel kan ontwikkelen tot uitval van systemen is een snel en kordaat optreden noodzakelijk. In het geluidsfragment is dan ook te horen dat de vlieger ervoor kiest om direct naar Vliegbasis Volkel terug te keren. Verder valt de relatieve rust op bij zowel de vlieger als de luchtverkeersleiding, een gevolg van het uitgebreid trainen van dergelijke noodsituaties. Het jachtvliegtuig is veilig geland op de Brabantse vliegbasis.