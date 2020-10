Nederlandse luchtvaartmaatschappij Silver Flight ambieert groene toekomst

Nederland heeft er met Silver Flight sinds kort een luchtvaartmaatschappij bij. Het bedrijf is van plan op diverse gebieden chartervluchten uit te voeren met een duurzame insteek.

Start-up

Silver Flight is opgericht door ondernemers Sytse Bouwer en Kelly Otte. Het is voor het eerst in negen jaar dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vergunning verleent aan een nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Momenteel beschikt Silver Flight over één Pilatus PC-12, een turboprop met een capaciteit voor maximaal acht passagiers en relatief spaarzaam met brandstof. “Het toestel kan starten en landen op kleine lokale vliegvelden waarmee de uitstoot van lange autoritten naar grote luchthavens wordt beperkt”, aldus CEO en piloot Kelly Otte. “Wij willen hiermee een nieuwe manier van vliegen introduceren. Vliegen kan namelijk veel groener en efficiënter. De overgebleven uitstoot van de PC-12 compenseren we standaard voor alle vluchten tot nul. Reizigers krijgen een ‘Cancelation Certificate’ van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).”

Mogelijkheden

De Pilatus PC-12 kan opstijgen en landen op vele soorten start- en landingsbanen zoals asfalt, gras, zand en ook sneeuw. Een baan van slechts 700 meter is voldoende. Het toestel is te charteren vanaf elke luchthaven in Nederland voor het vervoer van onder meer zakelijke reizigers, particulieren en medische vluchten. Otte: “het toestel heeft een grote laaddeur zodat we brancards met gewonden gemakkelijk kunnen laden. Hierdoor kunnen we er ook medische evacuatievluchten mee uitvoeren.” Vanwege de wereldwijde pandemie biedt Silver Flight haar vluchten naar eigen zeggen “volledig coronaproof” aan, waarbij het toestel na iedere vlucht wordt gereinigd en gedesinfecteerd.

Elektrische ambitie

Het uiteindelijke doel van de Silver Flight is elektrisch vliegen. “Dat is nu nog niet mogelijk, maar zodra er een elektrisch toestel wordt goedgekeurd voor commerciële vluchten dan voegen wij deze als eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij toe aan onze vloot”, zegt Otte. “Tot die tijd blijven we stapsgewijs innoveren naar duurzaamheid tot in de haarvaten van onze vloot en organisatie. Dat kan variëren van biologische catering aan boord en het afschaffen van werken met papier tot het gebruik van duurzame brandstof en het maken van hybride vluchten.”