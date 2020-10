Onderzoek naar nieuw landingssysteem Eindhoven Airport

Eindhoven Airport onderzoekt of het zijn huidige landingssysteem (ILS categorie I) gaat opwaarderen. Hierbij kunnen vliegtuigen met slechtere weerscondities toch landen op de luchthaven. Het onderzoek moet ongeveer een jaar duren.

Slecht weer

In de afgelopen jaren zijn er diverse (ernstige) verstoringen geweest op Eindhoven Airport als gevolg van slecht zicht. Door dichte mist of laaghangende bewolking is het niet altijd mogelijk om op de luchthaven te landen wat voor veel vertragingen en/of uitwijkingen zorgde.

ILS

Het Instrument Landing System (ILS) op Eindhoven Airport heeft categorie I. Met dit systeem worden piloten met een zogeheten precisienadering naar de landingsbaan begeleid. Met de categorie I installatie op Eindhoven moeten piloten minimaal 550 meter zicht hebben om te mogen landen. De meest uitgebreide categorie (CAT IIIB) geeft piloten de mogelijkheid zonder zicht te landen.

Onderzoek

Eindhoven Airport verwacht in het najaar van 2021 een besluit te nemen over een eventuele upgrade naar een hogere ILS categorie. Onder andere het ministerie van Defensie, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn aangehaakt voor het onderzoek. Hierbij worden diverse studies gedaan en is aan luchtvaartmaatschappijen gevraagd welke categorie hun voorkeur hebben.